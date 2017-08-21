Президент Молдавии считает провокацией слухи о грядущей войне в Приднестровье

КИШИНЕВ, 21 августа. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон исключает возможность применения военной силы против Приднестровья. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ТАСС, комментируя публикации об угрозе возобновления в ближайшее время вооруженного конфликта в регионе.

"Как президент и главнокомандующий вооруженными силами я никогда не отдам приказ на применение военной силы в отношении Приднестровья", - сказал Додон. "Я уже много раз говорил и повторю еще раз: нашу страну можно объединить только мирным путем", - подчеркнул президент.

По словам Додона, у него вызвали обеспокоенность недавние публикации в молдавских и зарубежных СМИ о военных потенциалах армий по обоим берегам Днестра и возможных результатах возобновления вооруженного конфликта. Чтобы развеять эти слухи, глава государства, в оппозиции к которому находятся парламент и правительство, сформированное коалицией проевропейских партий, лично проинспектировал воинские части. "Я не обнаружил никаких приготовлений к войне", - сказал президент, добавив, что потребовал от военного командования подробно информировать его обо всех учениях и передвижениях войск.

"Даже если предположить, что кто-то из политиков в Кишиневе вынашивает милитаристские планы, молдавская армия, которую многие годы сокращали, финансировали по остаточному принципу, в настоящее время не в состоянии их реализовать", - считает Додон. Он напомнил, что и те скромные суммы, которые направляются в оборонный бюджет республики, представители правящей коалиции в Кишиневе "умудряются разворовывать".

По мнению некоторых молдавских и зарубежных СМИ, столкновения в Приднестровье могли бы стать следующим шагом после серии демаршей правительства Павла Филипа, которое в мае выслало из страны группу российских дипломатов, а в августе объявило персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина - спецпредставителя президента России по Приднестровью. Эти события происходят на фоне блокады российских миротворцев на левом берегу Днестра, чье снабжение и ротацию перекрыла Украина. Военные РФ также жалуются на препятствия со стороны чиновников в Молдавии.