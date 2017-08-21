СМИ: на охрану семьи Трампа уже ушел годовой зарплатный фонд Секретной службы

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Секретная служба США, призванная охранять первых лиц государства и их семьи, уже истощила свой зарплатный фонд, обеспечивая безопасность всего обширного семейства нынешнего президента Дональда Трампа. Об этом в опубликованном в понедельник интервью газете USA Today рассказал новый директор спецслужбы Рэндольф Аллес.

По его словам, зарплаты и выплаты за сверхурочную работу для более чем 1 тыс. агентов превысили сумму, которая изначально была рассчитана на целый год. Причина таких трат заключается в том, что Секретной службе теперь приходится охранять 42 человек, из них 18 - члены семьи Трампа. При экс-президенте Бараке Обаме это число составляло 31 человек. Сложность заключается также в том, что Трамп регулярно проводит выходные за пределами Вашингтона в своих элитных гольф-клубах во Флориде, Нью-Джерси и Вирджинии. Взрослые дети Трампа - Дональд-младший и Эрик - в свою очередь регулярно совершают деловые поездки, как по стране, так и за рубежом.

"У президента большая семья, а наши обязанности прописаны в законе. Я ничего не могут изменить, у меня нет свободы действий", - признал Аллес. Чтобы его подчиненные попросту не остались без денег, глава Секретной службы уже начал обсуждать с законодателями увеличение годового зарплатного фонда - с $160 тыс. до $187 тыс. По крайней мере, на период первого президентского срока Трампа.

Еще в специальном докладе от 2014 года говорилось, что агенты Секретной службы и сотрудники в форме, которые несут постоянное дежурство, сталкиваются с переработками, это влечет за собой траты. как отмечает издание, вскоре работы у этой спецслужбы прибавится - в сентябре в Нью-Йорке пройдет очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую съедутся около 150 глав государств.