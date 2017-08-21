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Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне серии громких скандалов

Международная панорама
21 августа, 3:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, августа. /ТАСС

Президент США ушел в отпуск после отставки ключевых сотрудников администрации, среди которых руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас и директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи

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ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье вернулся в Вашингтон после 17-дневного рабочего отпуска в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Как сообщили журналисты, сопровождавшие главу государства во время отдыха, борт номер один приземлился на авиабазе Эндрюс, и Трамп пересел на свой вертолет Marine One, который должен доставить его в Белый дом.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

В свой первый на посту главы государства отпуск республиканец ушел 4 августа. При этом американский лидер отказывался называть это отпуском, заявляя, что он продолжает работать и проводить важные встречи. По словам Трампа, ему пришлось покинуть Белый дом вынужденно, так как в нем проводятся запланированные ремонтные работы.

14 августа Трампу пришлось прервать отпуск и вернуться в Вашингтон, где он выступил со специальным заявлением в связи с ожесточенными столкновениями ультраправых активистов и их противников в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), охарактеризовав произошедшее как "насилие на почве расизма".

Критика высказываний Трампа

При этом президент США отказался возлагать вину за беспорядки исключительно на ультраправых, заявив, что насилие шло с обеих сторон. На следующий день Трамп впервые со времени вступления на пост президента посетил Нью-Йорк. В беседе с журналистами он заявил, что участников беспорядков в Вирджинии нельзя стричь под одну гребенку.

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"Я осудил неонацистов и представителей многих других группировок. Однако далеко не все собравшиеся там [в Шарлоттсвилле] были неонацистами, поборниками превосходства белой расы", - подчеркнул глава государства. Он пояснил, что промедлил и не выступил сразу с заявлением по поводу событий в штате Вирджиния, так как хотел знать все факты.

Такими высказываниями глава государства вызвал бурю негодования со стороны американцев. Трампу даже пришлось объявить о роспуске Президентского форума по стратегии и политике, а также консультативного Совета по вопросам промышленного производства. Несколько входивших в состав этих советов видных представителей деловых кругов объявили об отставке в знак протеста против заявлений президента о произошедшем в Шарлотсвилле.

Скандалы в самой администрации

Трамп ушел в отпуск после ряда скандалов с отставками ключевых сотрудников его администрации, среди которых руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас и директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи. В четверг теперь уже бывший главный политический советник Белого дома Стивен Бэннон в интервью либеральному изданию The American Prospect заявил, что США проигрывают "экономическую войну" с КНР, и вскоре может наступить переломный момент, после которого страна будет уже не в состоянии оправиться. Он также сказал, что никакого военного решения для проблемы, связанной с угрозами со стороны КНДР, не существует.

Днем в пятницу стало известно о том, что Бэннон покидает свой пост в администрации. По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, это решение было принято им самим по взаимной договоренности с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

Неспокойно и во внешней политике

Во время отпуска президента произошло и очередное обострение ситуации вокруг КНДР, которое было связано с рядом громких заявлений со стороны Пхеньяна и Трампа. Так, глава Белого дома заявил, что Пхеньяну не следует угрожать Вашингтону, и пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре северокорейское агентство KCNA сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

О России с сарказмом

Трамп 10 августа заявил, что благодарен президенту России Владимиру Путину за решение сократить число сотрудников американских дипмиссий в России. "Я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить наш зарплатный фонд. И что касается меня, то я очень благодарен, что он отпустил большое число людей, потому что теперь мы будем выплачивать меньше", - сказал американский лидер журналистам. Эти слова также привели к критике главы вашингтонской администрации.

В Белом доме пояснили, что президент говорил с сарказмом, когда благодарил Москву за решение сократить численность аккредитованных в России американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. "Представитель Белого дома заявляет, что президент США говорил саркастически, когда благодарил Путина за выдворение американских должностных лиц из России", - написала в своем Twitter корреспондент телекомпании CBS Маргарет Бреннан, которая является членом пресс-пула Белого дома.

Между тем, уже в понедельник Трамп собирается выступить с заявлением о новой стратегии США в Афганистане.

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Отставка Скарамуччи Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
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Прибас, Райнс Трамп, Дональд Бэннон, Стивен Скарамуччи, Энтони
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