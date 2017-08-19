Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ресторан в Вашингтоне предлагает скидки на напитки при увольнениях в администрации Трампа

Общество
19 августа, 9:55 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

В последний раз такая акция прошла после ухода Стива Бэннона с поста главного политстратега Белого дома

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 19 августа. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Один из ресторанов в Вашингтоне предлагает своим посетителям специальные цены на напитки в тот день, когда президент США Дональд Трамп увольняет кого-либо из своего окружения в Белом доме. Такую акцию заведение решило запустить после серии громких отставок, последней из которых стал уход главного политстратега Белого дома Стива Бэннона, считавшегося одним из самых приближенных к Трампу советников.

Смотрите также
Белый дом

Все смешалось в Белом доме: перестановки в администрации Трампа

В меню ресторана, который специализируется преимущественно на блюдах из птицы, появилось предложение под названием "Вы уволены". "Всякий раз, когда Трамп увольняет высокопоставленного представителя Белого дома, наши напитки из раздела "счастливый час" стоят всего $4", - говорится в меню.

Этот ресторан прежде уже проводил акцию, связанную с отставкой директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который проработал в администрации всего 10 дней. Тогда в барное меню был добавлен коктейль "Муч" (the Mooch), который могли попробовать все желающие.

Ранее в этом году, когда бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми давал показания перед спецкомитетом по разведке Сената США, один из вашингтонских баров обещал угостить каждого клиента бесплатным напитком, если во время слушаний с Коми президент напишет что-либо в своем Twitter. К счастью для заведения и к сожалению для посетителей, Трамп во время слушаний ничего в социальных сетях не опубликовал.

Смотрите также

Главный советник президента США Стивен Бэннон. Биография

WSJ: уход Стива Бэннона стал шагом к наведению порядка в администрации Трампа

NYT: советник Трампа был смещен по подозрению в утечках сведений в СМИ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставка Скарамуччи
Персоны
Коми, Джеймс Бэннон, Стивен Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Телеканал Life прекратил вещание
2
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
3
Спасатели эвакуировали людей из зоны схода селевого потока под Судаком в Крыму
4
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
5
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
6
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательством
7
Герасимов вручил наградное оружие сирийскому генералу за освобождение Эль-Кдера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама