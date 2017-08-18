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WSJ: уход Стива Бэннона стал шагом к наведению порядка в администрации Трампа

Международная панорама
18 августа, 22:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, августа. /ТАСС

Как отметила газета, в Белом доме политстратег в наибольшей степени был связан с теми, кто исповедовал популизм и национализм, и эти идеи были подхвачены Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании

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НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Отставка главного стратега Белого дома Стива Бэннона стала результатом попыток недавно назначенного руководителя аппарата сотрудников Белого дома генерала Джона Келли прекратить внутренние конфликты в администрации Трампа. Такое мнение высказала в пятницу газета The Wall Street Journal (WSJ), комментируя заявление пресс-секретаря президента Сары Сандерс.

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"Глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон пришли к взаимной договоренности, что сегодня - последний день работы Стива. Мы благодарим его за работу и желаем ему всего наилучшего", - говорится в заявлении.

Как отметила газета WSJ, в аппарате Белого дома Бэннон в наибольшей степени был связан с представителями консервативных сил, с теми, кто исповедовал популизм и национализм, и эти идеи были подхвачены Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании. С уходом Бэннона, ранее возглавлявшего консервативный интернет-портал Breitbart News, в администрации Трампа, по прогнозам газеты, громче зазвучат более умеренные голоса госсекретаря США Рекса Тиллерсона и руководителя национального экономического совета Гэри Кона.

Информационное агентство Associated Press отметило, что Бэннон был активным сторонником некоторых из наиболее спорных инициатив администрации Трампа, в частности введения запрета на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран и выхода США из Парижского соглашения по климату.

В администрации Трампа Бэннон делал упор на тех вопросах, которые вызывали разногласие, отметила телекомпания NBC, указав при этом, что он вступал в конфликты с зятем и старшим советником президента Джаредом Кушнером и помощником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером.

Время Бэннона ушло, приводит телекомпания Fox News мнение бывшего советника Трампа Роджера Стоуна. Он охарактеризовал бывшего главного стратега Белого дома как "политика, не желавшего использовать имевшийся у него политический капитал для помощи своим сторонникам".

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Персоны
Келли, Джон Сандерс, Сара Трамп, Дональд Бэннон, Стивен Тиллерсон, Рекс
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