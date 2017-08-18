Главный советник президента США Стивен Бэннон. Биография

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 августа пресс-служба Белого дома сообщила, что Стивен Бэннон, главный советник президента США Дональда Трампа, покинул свой пост, который занимал с января 2017 г.

Происхождение и образование

Стивен (Стив) Бэннон родился 27 ноября 1953 г. в Норфолке, штат Вирджиния (США), в рабочей семье. Имеет ирландские корни. В 1976 г. окончил Политехнический университет Вирджинии, затем получил степень магистра в Джорджтаунском университете в Вашингтоне (специализировался на вопросах национальной безопасности), в 1983 г. - степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса. В 1976-1983 гг. служил в Военно-морских силах США, в частности на эсминце Paul Foster в составе Тихоокеанского флота - сначала инженером, потом штурманом. Дослужился до помощника начальника штаба ВМС по специальным вопросам.

Бизнес и участие в проекте "Биосфера-2"

После окончания военной службы в 1984-1990 гг. работал в инвестиционном банке Goldman Sachs в департаменте слияний и поглощений.

В 1990 г. вместе с несколькими коллегами открыл собственный банк Bannon & Co ("Бэннон энд компани"). Банк инвестировал средства в различные медиапроекты, среди которых комедийный телесериал "Сайнфелд", занявший 1-е место в рейтинге "50 величайших телешоу всех времен" (журнал TV Guide, 2002 г.). Bannon & Co участвовал в продаже кинокомпании Castle Rock entertainment основателю телеканала CNN Теду Тернеру. В рамках этой сделки банк получил долю в пяти телевизионных шоу, одно из которых он затем выкупил полностью.

В 1993-1995 гг. Стив Бэннон одновременно с работой в Bannon & Co руководил масштабным проектом "Биосфера-2" (в г. Оракле, штат Аризона). Его целью было моделирование замкнутой экологической системы для ее дальнейшего применения в освоении космоса. Под руководством Бэннона проект стал нацелен не столько на нужды освоения космического пространства, сколько на решение проблем с загрязнением планеты и глобальным потеплением. Стив Бэннон оставил "Биосферу-2" в 1995 г., а в 1998 г. продал свою долю в Bannon & Co.

Работа в киноиндустрии

Впервые в качестве продюсера Стив Бэннон выступил в фильме Шона Пена "Индеец-беглец" в 1991 г. После 1998 г. полностью посвятил себя работе в киноиндустрии. В 2004 г. он выпустил документальный фильм о Рональде Рейгане "Перед лицом зла". В 2010 г. вышла его кинокартина "Огонь из глубины: Пробуждение женщины-консерватора" о Маргарет Тэтчер, Саре Пейлин и журналистке Энн Коултер. В 2011 г. Бэннон снял отдельный фильм о Саре Пейлин под названием "Непобежденная", в 2012 г. - фильм "Окупай Уолл-стрит", где назвал активистов движения "канализационными крысами".

Бэннон выступал в качестве инвестора, продюсера и режиссера в ряде картин, в том числе "Пресная вода" (Sweetwater, 2013) и Torchbearer (2016). Он также был ведущим радиошоу Breitbart News Daily на радиоканале Sirius XM.

СМИ

В 2007-2011 гг. Бэннон был главой и исполнительным директором компании Affinity Media, занимающейся распространением игровых приложений и онлайн-видеоконтента. В марте 2012 г. стал исполнительным директором компании Breitbart News ("Брайтбарт ньюз"), которая владеет новостным сайтом Breitbart ("Брайтбарт"). Под руководством Бэннона издание стало придерживаться правых позиции и сейчас известно как одно из наиболее консервативных онлайн СМИ США.

Кроме того, Бэннон является председателем и сооснователем частного Института ответственности правительства (Government Accountability Institute), который принимал непосредственное участие в издании книги- расследования "Деньги семьи Клинтон" (Clinton Cash, 2015). По мнению ее автора, журналиста Питера Швайцера, Хиллари Клинтон на посту госсекретаря продвигала интересы различных компаний, в том числе зарубежных, в обмен на щедрые пожертвования в Фонд семьи Клинтон.

В 2015 г. Бэннон занял 19-е место в списке "25 самых влиятельных политических новостных СМИ" по версии политблога Mediaite.

В команде Трампа

В августе 2016 г. Стив Бэннон стал главой предвыборного штаба кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, в тот момент его рейтинг снижался и многие считали, что он находится в шаге от поражения. Однако Бэннон внес существенный вклад в победу Трампа, переломив ситуацию в "колеблющихся штатах".

После победы на выборах Трамп предложил Бэннону пост главного советника. Это назначение вызвало резкие возражения со стороны Антидиффамационной лиги (американская еврейская неправительственная правозащитная общественно- политическая организация), Совета по американо-исламским отношениям и других групп защиты гражданских прав. Главной причиной для недовольства были названы прежние заявления Breitbart News, сочтенные некоторыми как расистские и антисемитские.

20 января 2017 г. вступил в должность главного советника. Бэннон создал и возглавил Группу стратегически инициатив. Она является самостоятельным аналитическим центром, в задачу которого входит подготовка рекомендаций для президента. Трамп назначил его в целый ряд президентских советов (в том числе в совет национальной безопасности), чем, как считают некоторые СМИ, приравнял его должность к уровню госсекретаря, министра обороны и главы национальной разведки. В связи с этим его стали называть едва ли не вторым самым влиятельным человеком в США ("серым кардиналом").

5 апреля 2017 г. был исключен из совета национальной безопасности.

Взгляды

Как сам о себе говорит Бэннон: "Я не интересовался политикой, пока не оказался на службе и не увидел, как Джимми Картер все испортил. Я стал большим поклонником Рейгана. Я им и остался". В ноябре 2013 г. он признался, что его вдохновляет опыт вождя мирового пролетариата: "Ленин хотел уничтожить государство, и это тоже моя цель. Я хочу сделать так, чтобы все рухнуло, и разрушить сегодняшний истеблишмент".

СМИ называют Бэннона расистом фашистского толка. Так, газета The New York Times пишет, что издание Breitbart News являлось источником "женоненавистнических, ксенофобских и расистских материалов". Он размещал на сайте Breitbart материалы о превосходстве белых американцев и другие публикации, проводившие идеи "истинных правых" (alt-right).

В 2014 г. он обвинил Барака Обаму в слабости перед Россией на Украине: "Обама не выглядит достаточно авторитетным перед реально жесткими парнями вроде Владимира Путина и его ребят… То, что (Обама - ТАСС-ДОСЬЕ) говорит в последние пару дней, звучит довольно инфантильно… Мы видим первую расплату за это в местах вроде Украины, где Советы играют мускулами". Но впоследствии заявил, что Украина его не интересует. О Владимире Путине он говорит так: "Путин - довольно интересный персонаж. Кроме того, он очень, очень, очень умный. Я думаю, нам стоит держать с ним ухо востро".

Личная жизнь

Бэннон был трижды женат. Первый раз на Кэтлин Хафф Джордан, у пары есть дочь Морин. Его второй женой в 1995-1997 гг. была Мэри Луиз Пиккар. Она обвиняла его в бытовом насилии и антисемитизме, однако все обвинения были сняты, поскольку бывшая супруга не явилась на заседание суда. В 1997-2009 гг. был женат на Диане Клози.