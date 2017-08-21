Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция Каталонии подтвердила ликвидацию устроителя теракта в Барселоне

Международная панорама
21 августа, 19:59 UTC+3 МАДРИД 21, августа. /ТАСС

В правоохранительных органах сообщили, что Юнес Абуйаакуб был обезврежен в Субиратсе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/QUIQUE GARCIA

МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Каталонская полиция подтвердила, что устроитель теракта в Барселоне Юнес Абуйаакуб ликвидирован. Об этом сообщили в понедельник в правоохранительных органах.

Смотрите также

Трагедия, сплотившая и взбудоражившая Испанию: Барселона ответила на теракты

"Подтверждаем, что человек, ликвидированный в Субиратсе, - это Юнес Абуйаакуб, исполнитель теракта в Барселоне", - отметили в полиции.

Ранее правоохранители передавали, что в момент обезвреживания на террористе предположительно был пояс смертника. Как подчеркнули местные СМИ, он оказался муляжом.

В центре Барселоны 17 августа на туристической улице Рамбла водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. После полиция ликвидировала в Камбрильсе пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который произошел в каталонской столице. Жертвами атак стали 15 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты в Каталонии
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Россия погасила последнюю задолженность бывшего СССР
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Полное солнечное затмение в США. Видеотрансляция
7
Число пострадавших в результате пожара в Ростове-на-Дону увеличилось до 45
Темы дня
Новости партнеров
Реклама