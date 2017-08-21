Полиция Каталонии подтвердила ликвидацию устроителя теракта в Барселоне

МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Каталонская полиция подтвердила, что устроитель теракта в Барселоне Юнес Абуйаакуб ликвидирован. Об этом сообщили в понедельник в правоохранительных органах.

"Подтверждаем, что человек, ликвидированный в Субиратсе, - это Юнес Абуйаакуб, исполнитель теракта в Барселоне", - отметили в полиции.

Ранее правоохранители передавали, что в момент обезвреживания на террористе предположительно был пояс смертника. Как подчеркнули местные СМИ, он оказался муляжом.

В центре Барселоны 17 августа на туристической улице Рамбла водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. После полиция ликвидировала в Камбрильсе пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который произошел в каталонской столице. Жертвами атак стали 15 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).