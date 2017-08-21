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Еврокомиссар: нужно перестать "пожимать плечами" в ответ на действия Турции

Международная панорама
21 августа, 22:43 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 21, августа. /ТАСС

По словам Йоханнеса Хана, вмешательство Анкары в предвыборную борьбу в Германии неприемлемо

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БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. ЕС должен перестать наблюдать за действиями Турции со стороны и выработать новый подход к ней. Об этом заявил в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан. 

"Полагаю, что настало время для всех стран-членов обсудить, какие стратегические последствия может иметь такое поведение, - сказал Хан. - Нельзя просто пожимать плечами и [принять такой подход] в качестве долгосрочной политической стратегии".

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"Вмешательство в предвыборную борьбу, а также запросы на экстрадицию якобы политических противников неприемлемы", - резюмировал еврокомиссар.

На минувшей неделе в Испании по запросу Анкары был временно задержан немецкий писатель турецкого происхождения Доган Акханлы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Турция таким образом использовала в корыстных целях Интерпол, по линии которого было осуществлено задержание.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволил себе вмешаться в предвыборную кампанию в ФРГ и призвал выходцев из Турции не голосовать за ряд партий. Он сказал, что его соотечественники, проживающие в Германии, должны "преподать урок" блоку Меркель в ходе выборов в Бундестаг 24 сентября.

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Персоны
Меркель, Ангела Эрдоган, Реджеп Тайип
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Турция Германия
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