Reuters: в ООН заявили о перехвате двух поставок из КНДР в Сирию за последние полгода

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ТАСС, 22 августа. Независимые эксперты ООН заявили о перехвате двух поставок из КНДР в Центр научных исследований и разработок Сирии за последние полгода. Об этом говорится в конфиденциальном докладе экспертов ООН, выдержки из которого приводит во вторник агентство Reuters.
"Два государства - члена ООН перехватили поставки, которые предназначались для Сирии", - цитирует агентство данные доклада. В докладе не раскрывается, что именно было в поставках. Нет информации и о том, когда и где были перехвачены поставки. При этом известно, что перехват был проведен в рамках проверки ООН информации о взаимодействии КНДР и Сирии в сфере запрещенного химического оружия и баллистических ракет.
После химической атаки в Восточной Гуте 21 августа 2013 года Вашингтон пригрозил Дамаску нанесением ударов, однако по итогам переговоров с Россией было принято решение провести международную операцию под эгидой ООН по ликвидации арсенала химического оружия.
4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун, согласно заключению экспертов Организации по запрещению химического оружия, был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.