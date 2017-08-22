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Китай заинтересован в диалоге с РФ по ситуации на Корейском полуострове

Международная панорама
22 августа, 11:39 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 22, августа. /ТАСС

Москва и Пекин вновь выступили за необходимость выполнения задач по денуклеаризации, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

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ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китайские власти заинтересованы в развитии дальнейшего конструктивного дипломатического диалога как с Россией, так и другими странами для нормализации ситуации на Корейском полуострове. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя состоявшиеся в Пекине переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Представители обеих стран заявили, что пристально следят за ходом событий, в очередной раз выступив за необходимость выполнения задач по денуклеаризации, - отметила дипломат. - Каждая из заинтересованных сторон в сложившейся обстановке должна проявлять сдержанность, избегая заявлений, которые бы способствовали усилению противостояния и напряженности. Необходимо путем дипломатических усилий и в дальнейшем продвигать политический диалог, чтобы он принес конструктивные результаты".

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором отмечается, что Москва и Пекин выступают за наращивание коллективных политико-дипломатических усилий в интересах деэскалации напряженности на Корейском полуострове. Документ был распространен по итогам встречи сопредседателей российско-китайского диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии Моргулова и помощника (в ранге заместителя министра) главы МИД КНР Кун Сюанью.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Моргулов, Игорь Владимирович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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