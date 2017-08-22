Четверо подозреваемых в причастности к терактам в Каталонии дают показания в суде

МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Четверо задержанных по подозрению в причастности к терактам в Каталонии дают во вторник показания в Национальной судебной коллегии. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

В сопровождении сотрудников гражданской гвардии предполагаемые террористы - Мухаммед Шемляль, Дрисс Укабир, Мухаммед Ааля и Сальх аль-Кариб - прибыли ночью в Мадрид. Согласно версии каталонской полиции, задержанные являлись членами террористической ячейки, состоящей из 12-ти человек, восемь из которых ликвидированы, в том числе устроитель атаки в Барселоне Юнес Абуйаакуб.

Шемляль является пострадавшим при взрыве здания в Альканаре, в результате которого погиб имам Абдельбаки ас-Сати, разрабатывавший план атаки в Барселоне. Показания Шемляля могут объяснить, каковы были реальные цели террористов, хранивших более ста баллонов с бутаном.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек, более 130 получили травмы.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).