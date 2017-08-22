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Арестованный после нападения в Турку признал свою вину

Международная панорама
22 августа, 12:45 дата обновления: 22 августа, 12:55 UTC+3

По словам адвоката, "пока остается неясным, можно ли квалифицировать его действия как террористический акт"

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 августа. /ТАСС/. Арестованный по подозрению в нападении на прохожих в центре финского города Турку марокканец признает свою вину. Об этом сообщил во вторник представитель защиты.

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"Главный подозреваемый признает вину в убийствах и покушениях на убийство", - цитирует его Финляндское информационное агентство. В то же время, по словам адвоката, "пока остается неясным, можно ли квалифицировать его действия как террористический акт".

Ранее Окружной суд региона Варсинайс-Суоми принял решение об аресте марокканца по подозрению в совершении двух убийств террористического характера и восьми покушениях на убийство. Во вторник в суд также поступили прошения о заключении под стражу еще трех задержанных ранее в связи с трагедией в Турку подданных Марокко. Этот вопрос будет рассмотрен во второй половине дня. Прошение об аресте пятого задержанного фигуранта дела суд пока не получил.

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