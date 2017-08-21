СМИ: напавший на прохожих в Турку интересовался радикальными идеями

ТАСС, 21 августа. Главным подозреваемым по делу о нападении на прохожих в центре финского города Турку считается Абдеррахман Мешках. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Yle.

По ее информации, в начале года в полицию поступили предупреждения по поводу этого человека. Согласно данным Yle, мужчина интересовался радикальными идеями. Однако, как указали в финской полиции безопасности, власти не знали о его планах совершить нападение.

Также были задержаны еще четыре человека, все они граждане Марокко. Один подозреваемый объявлен в международный розыск.

Полиция безопасности Финляндии попросит суд арестовать пятерых марокканцев.

В пятницу вечером в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей. По данным финских СМИ, ему отказали в убежище.

После трагедии в общественных местах, портах, на вокзалах и в аэропортах Финляндии усилили меры безопасности.