Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: напавший на прохожих в Турку интересовался радикальными идеями

Международная панорама
21 августа, 12:35 UTC+3 ТАСС

В начале года в полицию поступили предупреждения по поводу Абдеррахмана Мешках, сообщила телерадиокомпания Yle

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 августа. Главным подозреваемым по делу о нападении на прохожих в центре финского города Турку считается Абдеррахман Мешках. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Yle.

По ее информации, в начале года в полицию поступили предупреждения по поводу этого человека. Согласно данным Yle, мужчина интересовался радикальными идеями. Однако, как указали в финской полиции безопасности, власти не знали о его планах совершить нападение.

Смотрите также

Полиция допросила напавшего на прохожих в Турку

В Турку прошли обыски по делу о вооруженном нападении на прохожих

В Финляндии прошла минута молчания в память о жертвах нападения в Турку

СМИ: подозреваемого в нападении в Турку марокканца зовут Абдул Рахман

Также были задержаны еще четыре человека, все они граждане Марокко. Один подозреваемый объявлен в международный розыск.

Полиция безопасности Финляндии попросит суд арестовать пятерых марокканцев.

В пятницу вечером в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей. По данным финских СМИ, ему отказали в убежище.

После трагедии в общественных местах, портах, на вокзалах и в аэропортах Финляндии усилили меры безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Турку
Страны
Марокко Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
2
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
3
Участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области станет платным с конца 2017 года
4
Кабмин ввел плату за проезд по участкам дороги "Дон" в Ростовской области и на Кубани
5
В Москве простились с Верой Глаголевой
6
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
7
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама