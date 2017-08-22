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Суд арестовал напавшего на прохожих в Турку

Международная панорама
22 августа, 12:07 UTC+3

Мужчина арестован по подозрению в совершении убийства террористического характера и покушении на убийство

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Материал из 1 страницы
© EPA/MARKKU OJALA

ХЕЛЬСИНКИ, 22 августа. /ТАСС/. Окружной суд региона Варсинайс-Суоми принял во вторник решение об аресте главного подозреваемого в нападении на прохожих, осуществленном в пятницу в финском городе Турку. Об этом сообщила Центральная криминальная полиция Финляндии.

"Напавший с ножом в Турку арестован по подозрению в совершении убийства террористического характера и покушении на убийство", - проинформировали правоохранительные органы.

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