Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный подозреваемый по делу о теракте в Турку обжаловал отказ в убежище

Международная панорама
21 августа, 20:07 UTC+3 ТАСС

В полиции сообщили, что процесс рассмотрения предоставления убежища Абдеррахману Мешкаху продолжается

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 августа. Главный подозреваемый в совершении теракта в Турку, 18-летний марокканец Абдеррахман Мешках, получил от миграционных органов Финляндии отказ в предоставлении убежища, но обжаловал это решение. Об этом в понедельник сообщает телекомпания Yle.

"Я подтверждаю, что процесс рассмотрения предоставления убежища продолжается. Решение об убежище было обжаловано, процесс рассмотрения продолжается", - отметил шеф Центральной криминальной полиции Робин Лардот в интервью телеканалу.

Смотрите также

Полиция допросила напавшего на прохожих в Турку

В Турку прошли обыски по делу о вооруженном нападении на прохожих

В Финляндии прошла минута молчания в память о жертвах нападения в Турку

Противники приема беженцев вышли на акцию протеста в центре Турку

Ранее правоохранительные органы не предоставляли более точной информации о том, на каком основании Мешках продолжает находиться в Турку.

Еще четверо задержанных по делу о нападении в Турку также являются молодыми людьми из Марокко: двоим из них 18 лет, третьему 24 года, четвертому - 28 лет. Один из них, 18-летний марокканец, был ранее приговорен окружным судом к тюремному заключению за преступление сексуального характера. Но обвиняемый обжаловал судебное решение в апелляционном суде, поэтому вердикт пока не был исполнен.

Как пишет газета Helsingin Sanomat, перед нападением на прохожих с ножом Мешках посетил мечеть на Университетской улице в Турку. Молитва закончилась в 14:30 (совпадает с мск), а в 16:02 поступил сигнал тревоги о нападении с ножом на прохожих.

В пятницу вечером в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко атаковал прохожих, в результате чего двое скончались, еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Также были задержаны еще четыре человека, все они граждане Марокко. Еще один подозреваемый объявлен в международный розыск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Турку
Страны
Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Россия погасила последнюю задолженность бывшего СССР
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Число пострадавших в результате пожара в Ростове-на-Дону увеличилось до 45
7
Полное солнечное затмение в США. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама