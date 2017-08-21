Главный подозреваемый по делу о теракте в Турку обжаловал отказ в убежище

ТАСС, 21 августа. Главный подозреваемый в совершении теракта в Турку, 18-летний марокканец Абдеррахман Мешках, получил от миграционных органов Финляндии отказ в предоставлении убежища, но обжаловал это решение. Об этом в понедельник сообщает телекомпания Yle.

"Я подтверждаю, что процесс рассмотрения предоставления убежища продолжается. Решение об убежище было обжаловано, процесс рассмотрения продолжается", - отметил шеф Центральной криминальной полиции Робин Лардот в интервью телеканалу.

Ранее правоохранительные органы не предоставляли более точной информации о том, на каком основании Мешках продолжает находиться в Турку.

Еще четверо задержанных по делу о нападении в Турку также являются молодыми людьми из Марокко: двоим из них 18 лет, третьему 24 года, четвертому - 28 лет. Один из них, 18-летний марокканец, был ранее приговорен окружным судом к тюремному заключению за преступление сексуального характера. Но обвиняемый обжаловал судебное решение в апелляционном суде, поэтому вердикт пока не был исполнен.

Как пишет газета Helsingin Sanomat, перед нападением на прохожих с ножом Мешках посетил мечеть на Университетской улице в Турку. Молитва закончилась в 14:30 (совпадает с мск), а в 16:02 поступил сигнал тревоги о нападении с ножом на прохожих.

В пятницу вечером в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко атаковал прохожих, в результате чего двое скончались, еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Также были задержаны еще четыре человека, все они граждане Марокко. Еще один подозреваемый объявлен в международный розыск.