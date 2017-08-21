Главный подозреваемый по делу о теракте в Турку обжаловал отказ в убежище

Медведев обсудил с Пучковым ликвидацию последствий пожара в Ростове-на-ДонуПроисшествия 21 августа, 21:12
Российский борец греко-римского стиля Евлоев завоевал серебро ЧМ в весе до 98 кгСпорт 21 августа, 20:35
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводокОбщество 21 августа, 20:25
Футболист "Барселоны" Динь помогал пострадавшим во время теракта на улице РамблаСпорт 21 августа, 20:18
Солнечное затмение началось на Тихоокеанском побережье СШАКосмос 21 августа, 20:06
Будогосский: РФС не имеет оснований корректировать число назначений Еськова и ВилковаСпорт 21 августа, 20:05
Вкладчики "Югры" в Москве отказались от митинга в "Гайд-парке" в СокольникахОбщество 21 августа, 20:05
Теракты в Каталонии: пощечина всему мируМеждународная панорама 21 августа, 20:00
Будогосский: квалификация позволяет арбитрам Левникову и Турбину продолжать работу в РФПЛСпорт 21 августа, 20:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 августа. Главный подозреваемый в совершении теракта в Турку, 18-летний марокканец Абдеррахман Мешках, получил от миграционных органов Финляндии отказ в предоставлении убежища, но обжаловал это решение. Об этом в понедельник сообщает телекомпания Yle.
"Я подтверждаю, что процесс рассмотрения предоставления убежища продолжается. Решение об убежище было обжаловано, процесс рассмотрения продолжается", - отметил шеф Центральной криминальной полиции Робин Лардот в интервью телеканалу.
Ранее правоохранительные органы не предоставляли более точной информации о том, на каком основании Мешках продолжает находиться в Турку.
Еще четверо задержанных по делу о нападении в Турку также являются молодыми людьми из Марокко: двоим из них 18 лет, третьему 24 года, четвертому - 28 лет. Один из них, 18-летний марокканец, был ранее приговорен окружным судом к тюремному заключению за преступление сексуального характера. Но обвиняемый обжаловал судебное решение в апелляционном суде, поэтому вердикт пока не был исполнен.
Как пишет газета Helsingin Sanomat, перед нападением на прохожих с ножом Мешках посетил мечеть на Университетской улице в Турку. Молитва закончилась в 14:30 (совпадает с мск), а в 16:02 поступил сигнал тревоги о нападении с ножом на прохожих.
В пятницу вечером в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко атаковал прохожих, в результате чего двое скончались, еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Также были задержаны еще четыре человека, все они граждане Марокко. Еще один подозреваемый объявлен в международный розыск.