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Трамп считает защиту США от угрозы КНДР первостепенной задачей

Международная панорама
22 августа, 17:21 UTC+3 ТАСС

Как отметил американский представитель Роберт Вуд на Конференции по безопасности, Соединенные Штаты "готовы использовать весь арсенал доступных средств"

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ТАСС, 22 августа. США готовы использовать весь арсенал доступных средств для защиты американских граждан от растущей угрозы со стороны КНДР. С таким заявлениям во вторник выступил Роберт Вуд, представитель США на Конференции по разоружению, проходящей в Женеве.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Ядерная и ракетная программа Северной Кореи представляет серьезную угрозу для всего мира. Приоритетной задачей для моего президента [Дональда Трампа] остается защита американских территорий и наших союзников от северокорейской агрессии. Мы готовы использовать весь арсенал доступных средств против растущей угрозы со стороны Северной Кореи", - цитирует Вуда агентство Reuters.

При этом он отметил, что возможность диалога "по-прежнему остается одним из вариантов" для КНДР.

В свою очередь представитель МИД КНДР Чу Ён Чхоль заявил, что "меры, предпринимаемые КНДР для укрепления средств ядерного сдерживания и развития межконтинентальных ракет, являются оправданным и легитимным вариантом самообороны в свете таких очевидных и реальных угроз". Чу Ён Чхоль добавил, что Пхеньян не будет обсуждать на переговорах свою ядерную программу, до тех пор пока Вашингтон будет придерживаться враждебной политической линии.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетно- ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.

В понедельник Южная Корея совместно с США начала на своей территории командно-штабные учения, в которых принимают участие около 50 тыс. южнокорейских и 17,5 тыс. американских военнослужащих. КНДР считают учения враждебными действиями, которые обостряют обстановку на Корейском полуострове. Между тем президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что тренировочные операции носят оборонительный характер и не направлены на эскалацию напряженности в регионе.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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