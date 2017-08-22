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ООН: израильские полицейские убили двоих и ранили 150 палестинцев за последние недели

Международная панорама
22 августа, 19:38 UTC+3 ООН ООН 22, августа. /ТАСС

Помощник генсекретаря ООН по политическим вопросам напомнил о ракетном обстреле Израиля боевиками из сектора Газа и ответный авиаудар по объектам движения ХАМАС

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ООН, 22 августа. /ТАСС/. Израильские силы безопасности за последние недели убили двоих и ранили более 150 палестинцев. Об этом сообщил во вторник помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча, докладывая Совету Безопасности о ситуации на Ближнем Востоке.

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По его словам, за последние недели "двое палестинцев погибли и более 150 ранены израильскими силами безопасности". "Четверо израильтян были ранены палестинцами, включая одного мирного жителя", - сказал Енча. Он также обратил внимание на совершенный 8 августа ракетный обстрел Израиля боевиками из сектора Газа и ответный авиаудар по объектам движения ХАМАС в анклаве, осуществленный на следующий день. По его словам, эти события "еще сильнее подрывают доверие между сторонами".

В прошлом месяце в Иерусалиме произошли массовые беспорядки, приведшие к человеческим жертвам. Ситуация накалилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двоих израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс, что привело к столкновениям между палестинцами и израильскими стражами порядка. Позже полиция Израиля демонтировала металлодетекторы и рампы, на которых были установлены видеокамеры.

Выступая на заседании Совбеза, помощник генерального секретаря ООН отметил усилия Израиля и Иордании по урегулированию кризиса, а также поблагодарил религиозных деятелей, призывавших к деэскалации ситуации. По словам Енчи, в ООН выступают за продолжение дискуссий с целью "обеспечить безопасность всех верующих и туристов при уважении исторического статус-кво святых мест". Он отметил, что в сложившейся ситуации крайне важно возобновить официальные контакты между Израилем и палестинскими властями, а также продолжить сотрудничество между ними в сфере безопасности.

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Темы
Палестино-израильский конфликт
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