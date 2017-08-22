ООН обеспокоена сообщениями об авиаударах коалиции США по Ракке

ООН, 22 августа. /ТАСС/. Гуманитарные агентства ООН глубоко обеспокоены сообщениями о гибели десятков мирных жителей в городе Ракка в результате авиаударов ВВС международной коалиции, возглавляемой США. Как заявил журналистам во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, во всемирной организации осуждают "любую атаку, которая нацелена против мирных жителей или объектов гражданской инфраструктуры".

"Наши гуманитарные коллеги глубоко обеспокоены неподтвержденными сообщениями о смерти большого числа мирных жителей в результате авиаударов в Ракке за последние 24 часа", - сказал он. По его словам, если эта информация подтвердится, то она будет служить "пугающим напоминанием, что мирные жители продолжают страдать от конфликта во многих частях Сирии".

Как сообщил Дюжаррик, в последние недели ООН получила информацию о десятках убитых и раненых гражданских лицах в Ракке в результате авиаударов и обстрелов. Он напомнил, что в городе, контролируемом боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), остаются до 25 тыс. человек. Официальный представитель генсека призвал стороны конфликта в Сирии принять все меры для защиты мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры в соответствии с обязательствами в рамках международного гуманитарного права.

Ранее во вторник агентство SANA сообщило, что за последние сутки в результате ударов ВВС возглавляемой США международной коалиции по Ракке погибли не менее 78 мирных жителей. По информации агентства, в результате бомбардировок также были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии", которые ведут бои с экстремистами на улицах Ракки. Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня. По информации телеканала Al Arabiya, за минувшую неделю США и союзники нанесли по Ракке более 250 ударов.