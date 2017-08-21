Джаафари: ущерб нефтегазовой отрасли Сирии от ударов коалиции США составил $2,5 млрд

ООН, 21 августа. /ТАСС/. Действия возглавляемой США коалиции, заявленной целью которой является борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), нанесли ущерб нефтегазовой отрасли Сирии на сумму в $2,5 млрд. Об этом говорится в письме постоянного представителя Сирии при ООН Башара Джаафари, направленном генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и Совету Безопасности.

В документе приводятся первоначальные оценки прямого ущерба, нанесенного объектам нефтегазовой инфраструктуры страны, который составил $2,38 млрд. Косвенный ущерб (от перебоев в работе добывающих предприятий) оценивается сирийскими властями в $134 млн.

Последний крупный инцидент произошел 23 апреля, когда удару коалиции подверглась станция на территории месторождения Эль-Омар. "В результате бомбардировки были уничтожены резервуары T-317 и T-321 для хранения нефти на экспорт. Емкость каждого резервуара - около 75 тыс. баррелей", - говорится в письме. Ущерб, нанесенный объекту, составил почти $11 млн.

Как заявил сирийский постпред, бомбовые удары, которые наносятся коалицией без согласования с Дамаском, "причиняют значительный ущерб и приводят почти к полному разрушению объектов нефтегазовой инфраструктуры" страны. Джаафари выразил убежденность в том, что эти бомбардировки являются частью "операции по умышленному и систематическому уничтожению" отрасли.

Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что в результате ударов авиации США и союзников "гибнут мирные сирийские граждане, уничтожаются объекты инфраструктуры, сирийской экономике причиняется огромный ущерб". В январе сирийское правительство проинформировало ООН о том, что прямой и косвенный ущерб, нанесенный государственной и частной собственности в Сирии в ходе вооруженного конфликта, превысил $178 млрд.

Ранее в этом месяце Сирия довела до сведения ООН информацию о том, что 5 августа удар международной коалиции привел к гибели 43 мирных жителей в Ракке, где сосредоточены крупные силы ИГ. Башар Джаафари осудил это преступление и потребовал распустить коалицию, которая действует без одобрения ООН.