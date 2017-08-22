Нетаньяху намерен обсудить в России попытки Ирана закрепиться в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил во вторник, что намерен обсудить 23 августа на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи попытки Ирана установить военное присутствие в Сирии.

"Завтра я отправляюсь на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, - сказал Нетаньяху. - Я обсужу с ним попытки Ирана ускоренными темпами создать свое военное присутствие в Сирии". Высказывания премьера распространила здесь во вторник канцелярия главы правительства еврейского государства.

По словам Нетаньяху, такие попытки со стороны Тегерана являются "свидетельством агрессии Ирана, которая не стала меньше после ядерной сделки (соглашение об урегулировании проблемы иранского атома от 14 июля 2015 года - прим. ТАСС)". "Это проблема не только для Израиля, но и для всех стран Ближнего Востока и всего мира", - добавил премьер.

Как сообщили во вторник в пресс-службе Кремля, Путин 23 августа проведет в Сочи переговоры с Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом. Планируется обмен мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего по сирийской проблематике, борьбе с международным терроризмом и палестино-израильскому урегулированию, а также по другим темам региональной и глобальной повестки дня, говорится в сообщении кремлевской пресс-службы.

Канцелярия премьера Израиля сообщила в распространенном коммюнике, что премьер во вторник "провел консультацию по вопросам безопасности в отношении поездки". Нетаньяху также подтвердил, что в ходе визита в Россию его будут сопровождать руководитель внешней разведки еврейского государства "Моссад" Йоси Коэн, глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат.