В Марокко задержали соседа устроителя теракта в Барселоне

МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Марокко соседа устроителя теракта в Барселоне Юнеса Абуйаакуба, которого ликвидировали в понедельник в Испании. Об этом сообщило во вторник агентство EFE.

По его информации, операция прошла в самом густонаселенном марокканском городе Касабланка. Таким образом в этой североафриканской стране уже задержаны три человека, которые могут быть связаны с террористической ячейкой, состоявшей из 12 человек и причастной к терактам в Каталонии.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).