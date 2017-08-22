Мадуро: президентские выборы в Венесуэле в 2018 году состоятся в любом случае

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ничто не помешает проведению президентских выборов в Венесуэле в 2018 году. Об этом заявил во вторник глава государства Николас Мадуро на пресс-конференции для иностранных журналистов, которая транслируется в посольстве страны в Москве.
"В Венесуэле в 2018 году будут выборы президента, даже если президент США Дональд Трамп приедет сюда в костюме морского пехотинца, - подчеркнул он. - Эти выборы не остановит никто, даже если будет всеобщая забастовка, объявленная оппозицией. Хотя она (забастовка) еще не прекращена, она обречена на провал".
Мадуро напомнил, что в октябре пройдут выборы губернаторов 23 штатов. "Победит тот, кого поддерживает народ, - заявил президент. - Я надеюсь, что мы победим во всех штатах. Я верю всем сердцем, что мы сможем выиграть, потому что все эти штаты мечтают о мире".
"Если власть в штате перейдет в руки оппозиции, то там сразу начнутся забастовки и саботаж. Мы не хотим этого", - сказал Мадуро.