Мадуро: президентские выборы в Венесуэле в 2018 году состоятся в любом случае

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ничто не помешает проведению президентских выборов в Венесуэле в 2018 году. Об этом заявил во вторник глава государства Николас Мадуро на пресс-конференции для иностранных журналистов, которая транслируется в посольстве страны в Москве.

"В Венесуэле в 2018 году будут выборы президента, даже если президент США Дональд Трамп приедет сюда в костюме морского пехотинца, - подчеркнул он. - Эти выборы не остановит никто, даже если будет всеобщая забастовка, объявленная оппозицией. Хотя она (забастовка) еще не прекращена, она обречена на провал".

Мадуро напомнил, что в октябре пройдут выборы губернаторов 23 штатов. "Победит тот, кого поддерживает народ, - заявил президент. - Я надеюсь, что мы победим во всех штатах. Я верю всем сердцем, что мы сможем выиграть, потому что все эти штаты мечтают о мире".

"Если власть в штате перейдет в руки оппозиции, то там сразу начнутся забастовки и саботаж. Мы не хотим этого", - сказал Мадуро.