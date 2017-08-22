СМИ: подозреваемый в нападении в Турку несколько лет жил в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Главный подозреваемый в нападении на прохожих в Турку, 18-летний выходец из Марокко, до Финляндии несколько лет жил в Швеции. Он приехал в королевство в возрасте 14 лет и подал заявление на получение убежища в 2013 году, но получил отказ, сообщает во вторник газета Dagens Nyheter.

Подросток обжаловал это решение. В 2015 году миграционный суд в Стокгольме вынес окончательный отрицательный вердикт. Но пограничной полиции Швеции не удалось депортировать юношу на родину: мигранта не оказалось в центрах приема беженцев, где он должен был находиться.

В пятницу вечером в центре финского города Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года как проситель убежища, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей. По данным финских СМИ, в убежище ему отказали, но он обжаловал это решение.

Около 800 марокканских подростков живут на улицах шведских городов, из них 200-300 - в Стокгольме. С 2012 года Миграционное управление Швеции зарегистрировало более тысячи юных марокканцев, обратившихся с просьбой о предоставлении убежища. Большинство получили отказ, однако депортировать их на родину шведские власти не могли, поскольку подтверждающих гражданство документов у них нет: очень часто прибывающие в королевство заблаговременно от них избавляются.

Марокканская же сторона отказывается их принимать, настаивая на том, что они могут быть выходцами из любой другой североафриканской страны и лишь выдают себя за граждан Марокко.