СМИ: два из четырех задержанных по делу о теракте в Испании заключены под стражу

МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. В Испании судья постановил заключить под стражу без права выхода под залог двух из четырех задержанных по подозрению в причастности к терактам в Каталонии. Об этом сообщила во вторник национальная судебная коллегия королевства, передает газета El Pais.

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