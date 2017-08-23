МИД Пакистана обвинил США в игнорировании потерь Исламабада от борьбы с терроризмом

ТАСС, 23 августа. Исламабад разочарован тем, что Вашингтон игнорирует потери, которые Пакистан несет в борьбе с терроризмом. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел Пакистана, опубликованном на его сайте.

"Ни одна страна в мире не предприняла больше усилий для отражения угрозы терроризма, чем Пакистан. Ни одна страна в мире не страдала от терроризма, часто проникающего извне, в столь же высокой степени, как Пакистан. Мы разочарованы тем, что программное заявление США игнорирует те огромные жертвы, которые Пакистан несет в этой борьбе," - заявили в МИД.

Кроме того, в ведомстве отметили, что "политика страны не допускает использования своей территории против любого государства". "Вместо того чтобы полагаться на фальшивую информацию о тихих гаванях [для террористов], США должны работать с Пакистаном, чтобы истребить терроризм", - считают в министерстве.

В понедельник президент США Дональд Трамп рассказал о дальнейших действиях США в Афганистане и Южной Азии. По словам Трампа, Пакистан "многое потеряет, если будет продолжать укрывать на своей территории террористов". Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты "не могут больше молчать по поводу тихих гаваней Пакистана для террористических организаций".