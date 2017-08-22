Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: стратегия Трампа по Афганистану предполагает решение проблемы военным путем

Политика
22 августа, 16:56 UTC+3 ТАСС

В то же время научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Давыдов не исключил политического решения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 августа. Новая стратегия президента США Дональда Трампа по Афганистану предусматривает силовой сценарий решения проблемы. Такое мнение выразил ТАСС научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Давыдов.

"Принципиально новой стратегии в отношении Афганистана американский президент не представил, он предложил сменить акценты в ряде вопросов, - сказал Давыдов. - Говоря о безопасности, администрация предлагает увеличить военный потенциал афганских сил и американского контингента, то есть выступает за то, чтобы решить эту проблему военным путем".

Смотрите также
Выступление президента США Дональда Трампа на базе Форт-Майер, 21 августа

Шесть ключевых пунктов новой стратегии США по Афганистану

Эксперт не исключил политического решения. "Однако неизвестно, когда оно начнется, - указал он. - Переговоры Кабула с талибами отложились на потом, когда договариваться они будут уже с позиции силы".

Эксперт также обратил внимание на то, что экономический аспект принципиально отличает новую стратегию от предыдущей. "Если раньше США вместе со своими союзниками выделяли деньги на реконструкцию Афганистана, то сейчас акцент смещен в сторону Индии, - заметил Давыдов. - Можно констатировать факт, что США не только в этом, но и в других регионах сейчас придерживаются концепции так называемого офшорного балансирования".

"Из концепции следует, что часть ответственности за ту или иную проблему переносится на плечи союзников в регионах, - полагает он. - В данном случае решение экономической проблемы предлагается передать Индии". По мнению эксперта, Трамп не случайно выбрал Индию на ту роль, так как ей "не очень нравится инициатива Китая "Один пояс - один путь", который проходит как раз через Афганистан".

В понедельник, выступая с обращением к нации на базе Форт-Майер в Арлингтоне, Трамп огласил новую американскую стратегию по Афганистану. Теперь Вашингтон не будет сообщать о численности своего воинского контингента в Афганистане и оглашать планы начала или окончания военных операций, при этом американские ВС будут сконцентрированы в Афганистане на борьбе с терроризмом.

США начали военную операцию в Афганистане осенью 2001 года.

Готовность представителей РФ и США обсуждать Афганистан

Комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о возможной встрече

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

"Принципиальный реализм": Трамп огласил новую стратегию США по Афганистану

в сентябре представителей России и США по Афганистану, эксперт напомнил о заявлении спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова о том, что США в Афганистане ничего не достигли и должны уйти.

По мнению Давыдова, если это окончательная позиция России, то "оценить перспективы диалога, который возможен между представителями, довольно сложно, несмотря на наличие общих интересов в регионе".

"Однако такое заявление спецпредставителя в преддверии переговоров может также являться специально завышенной переговорной позицией, которая в случае достижения выгодных договоренностей после встречи дипломатов может быть изменена, - указал он. - Тогда мы можем договариваться о чем-то более конкретном".

Смотрите также

США в Афганистане с 2001 года. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай Индия Россия Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
4
Тулеев провел первое после операции рабочее совещание
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
7
Киев подготовил запрос в NASA о помощи в экомониторинге строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама