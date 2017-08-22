Эксперт: стратегия Трампа по Афганистану предполагает решение проблемы военным путем

ТАСС, 22 августа. Новая стратегия президента США Дональда Трампа по Афганистану предусматривает силовой сценарий решения проблемы. Такое мнение выразил ТАСС научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Давыдов.

"Принципиально новой стратегии в отношении Афганистана американский президент не представил, он предложил сменить акценты в ряде вопросов, - сказал Давыдов. - Говоря о безопасности, администрация предлагает увеличить военный потенциал афганских сил и американского контингента, то есть выступает за то, чтобы решить эту проблему военным путем".

Эксперт не исключил политического решения. "Однако неизвестно, когда оно начнется, - указал он. - Переговоры Кабула с талибами отложились на потом, когда договариваться они будут уже с позиции силы".

Эксперт также обратил внимание на то, что экономический аспект принципиально отличает новую стратегию от предыдущей. "Если раньше США вместе со своими союзниками выделяли деньги на реконструкцию Афганистана, то сейчас акцент смещен в сторону Индии, - заметил Давыдов. - Можно констатировать факт, что США не только в этом, но и в других регионах сейчас придерживаются концепции так называемого офшорного балансирования".

"Из концепции следует, что часть ответственности за ту или иную проблему переносится на плечи союзников в регионах, - полагает он. - В данном случае решение экономической проблемы предлагается передать Индии". По мнению эксперта, Трамп не случайно выбрал Индию на ту роль, так как ей "не очень нравится инициатива Китая "Один пояс - один путь", который проходит как раз через Афганистан".

В понедельник, выступая с обращением к нации на базе Форт-Майер в Арлингтоне, Трамп огласил новую американскую стратегию по Афганистану. Теперь Вашингтон не будет сообщать о численности своего воинского контингента в Афганистане и оглашать планы начала или окончания военных операций, при этом американские ВС будут сконцентрированы в Афганистане на борьбе с терроризмом.

США начали военную операцию в Афганистане осенью 2001 года.

Готовность представителей РФ и США обсуждать Афганистан

Комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о возможной встрече

в сентябре представителей России и США по Афганистану, эксперт напомнил о заявлении спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова о том, что США в Афганистане ничего не достигли и должны уйти.

По мнению Давыдова, если это окончательная позиция России, то "оценить перспективы диалога, который возможен между представителями, довольно сложно, несмотря на наличие общих интересов в регионе".

"Однако такое заявление спецпредставителя в преддверии переговоров может также являться специально завышенной переговорной позицией, которая в случае достижения выгодных договоренностей после встречи дипломатов может быть изменена, - указал он. - Тогда мы можем договариваться о чем-то более конкретном".