Трамп утверждает, что ни один президент США не добился столь многого, как он за полгода

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ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Ни один президент Соединенных Штатов не добился за первые шесть месяцев у власти того, чего удалось Дональду Трампу. С таким утверждением сам Трамп выступил во вторник перед своими сторонниками в Финиксе (штат Аризона).
"Я не верю, что какой-либо президент добился столь многого, сколько этот президент за шесть или семь месяцев", - сказал глава государства. После этого он обратил внимание на то, что ему удалось провести через Конгресс кандидатуру нового члена Верховного суда США Нила Горсача.
Примечательно, что большая часть речи Трампа, которая продолжается более часа, была посвящена критике либеральных СМИ, демократов и других членов Конгресса, которые, в частности, пока не позволили ему отменить ключевые положения системы медицинского страхования Obamacare, что было его первым предвыборным обещанием.