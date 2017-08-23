Канада попросила разведку США пристальнее следить за ультраправыми группировками

ОТТАВА, 23 августа. /ТАСС/. Спецслужбы Канады обратились к США и еще трем своим странам-союзникам с просьбой более пристально следить и обмениваться информацией о деятельности ультраправых организаций. Об этом в среду заявил канадский министр общественной безопасности и гражданской защиты страны Ральф Гудейл в интервью газете Globe and Mail.

По его словам, соответствующая просьба была озвучена в июне в Оттаве на закрытом совещании разведок так называемого объединения Five Eyes, в которое входят спецслужбы Канады, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Гудейл отметил, что именно канадская сторона "поставила на повестку дня вопрос о правом экстремизме". "Мы подчеркнули, что радикализация экстремизма и насилия происходит из разных источников и было бы глупо игнорировать один из них", - сказал министр, добавив, что канадские ультраправые поддерживают тесные связи с коллегами из указанных выше стран. Гудейл не стал сообщать, что на это предложение ответили, в частности, представители спецслужб США.

В Канаде в последнее время набирают силу ультраправые организации, которые все более активно выражают свое недовольство миграционной политикой либерального правительства премьер-министра Джастина Трюдо. Крупные выступления правых уже прошли в Ванкувере (провинция Британская Колумбия) и Калгари (провинция Альберта). В минувшее воскресенье в городе Квебек-Сити (провинция Квебек) состоялась акция протеста против нелегальных мигрантов, прибывающих из США. Ей попытались помешать антифашисты, которые забросали манифестантов и полицию подручными средствами и фейерверками.

Кроме того, сообщалось, что канадские правые 12 августа были замечены в американском Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан во время Гражданской войны в США генералу Роберту Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.