Большинство французов считает, что Макрон способен улучшить ситуацию в стране

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Около 60% французов считают, что Эмманюэль Макрон во время своего пятилетнего президентского срока может изменить ситуацию в стране к лучшему. Об этом говорится в сообщении института социальных исследований Elabe со ссылкой на данные опроса, проведенного для телеканала BFM TV по итогам первых ста дней его пребывания у власти.

Между тем половина французов считает, что давать сейчас оценку Макрона на посту президента преждевременно. Исследование также показало, что около трети респондентов разочарованы первыми шагами французского лидера. При этом, согласно данным Elabe, 73% французов отмечают энергичный стиль президента.

Опрос проведен 22-23 августа через интернет. В нем приняли участие более тысячи человек старше 18 лет.

22 августа исполнилось 100 дней с момента вступления Макрона в должность главы государства. По итогам второго тура президентских выборов, который состоялся 7 мая, кандидат от движения "На марше" (ныне "Республика на марше") получил 66% голосов.

Несколько недель назад французский лидер возглавил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет по версии журнала Fortune, опередив основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга.