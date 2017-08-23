Госдеп: США не принимали ответных мер на сокращение своего дипперсонала в РФ

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ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. США не принимали ответных мер на сокращение Москвой персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России. С таким утверждением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Позвольте мне четко заявить, что Соединенные Штаты не принимали каких-либо ответных мер в отношении России, этого не происходит. К сожалению, мы были вынуждены сократить размер нашей миссии в России, численность нашего персонала в России, в том числе и генконсульств, - отметила она, напомнив, что эти учреждения выносят решения о выдаче виз. - Поскольку нам пришлось сокращать численность персонала, который рассматривает вопросы выдачи виз, мы должны были приостановить прием заявлений от россиян, которые прямо сейчас хотят приехать в Соединенные Штаты".