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Госдеп: США не принимали ответных мер на сокращение своего дипперсонала в РФ

Международная панорама
23 августа, 23:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, августа. /ТАСС

По словам Хезер Науэрт, Вашингтон решил приостановить выдачу виз россиянам из-за сокращения численности персонала, который рассматривает данные вопросы

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ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. США не принимали ответных мер на сокращение Москвой персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России. С таким утверждением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Позвольте мне четко заявить, что Соединенные Штаты не принимали каких-либо ответных мер в отношении России, этого не происходит. К сожалению, мы были вынуждены сократить размер нашей миссии в России, численность нашего персонала в России, в том числе и генконсульств, - отметила она, напомнив, что эти учреждения выносят решения о выдаче виз. - Поскольку нам пришлось сокращать численность персонала, который рассматривает вопросы выдачи виз, мы должны были приостановить прием заявлений от россиян, которые прямо сейчас хотят приехать в Соединенные Штаты".

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Приостановка выдачи россиянам виз США Ситуация с российской дипсобственностью в США
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