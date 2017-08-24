МИД Японии не комментирует создание ТОР на Шикотане, но следит за действиями РФ на Курилах

ТОКИО, 24 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Министерство иностранных дел Японии не комментирует информацию о создании территории опережающего развития (ТОР) "Курилы" на острове Шикотан, но пристально следит за действиями России на "четырех северных островах" (так в Японии называют южную часть российских Курил). Об этом в четверг сообщили ТАСС в японском внешнеполитическом ведомстве.

"Разумеется, мы в курсе. С позиции правительства мы не комментируем эту информацию о создании особой зоны в селе на Шикотане", - сказали в МИД. В то же время там отметили, что правительство Японии "пристально следит за действиями РФ на четырех северных островах, занимается сбором и анализом информации, включая касающуюся и этого вопроса".

"Мы продолжим доносить до России позицию японской стороны и ответим надлежащим образом", - добавили в дипведомстве.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 августа подписал распоряжение о создании ТОР "Курилы" в селе Малокурильское на острове Шикотан. Она будет способствовать формированию в Сахалинской области промышленного центра глубокой переработки рыбы и других водных биоресурсов. Режим ТОР обеспечит регион конкурентными преимуществами для привлечения инвесторов и реализации продукции промышленных предприятий, в том числе на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.