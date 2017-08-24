МИД Японии не комментирует создание ТОР на Шикотане, но следит за действиями РФ на Курилах

Победитель боя Мэйуэзер - Макгрегор получит специальный золотой пояс с 3 тыс. бриллиантовСпорт 24 августа, 6:54
Пара из России заняла призовое место на чемпионате мира по танго в АргентинеКультура 24 августа, 6:18
В Москве и Подмосковье ожидаются дождь, гроза и до 21 градуса теплаМосква 24 августа, 6:12
Стратегические бомбардировщики ВКС РФ выполнили полеты над Тихим океаном и Японским моремАрмия и ОПК 24 августа, 6:06
ABC: Клинтон в мемуарах назвала Трампа любителем запугивать женщинОбщество 24 августа, 5:38
Гол Роналду позволил мадридскому "Реалу" обыграть "Фиорентину" в товарищеском матчеСпорт 24 августа, 3:59
СМИ: КНДР может вести разработку новой баллистической ракеты для подводных лодокМеждународная панорама 24 августа, 3:40
Politico: Трамп в частном порядке выражал сенаторам недовольство санкциями против РФМеждународная панорама 24 августа, 3:38
В Приморье спустили на воду головной катер проекта 23370 для Тихоокеанского флотаАрмия и ОПК 24 августа, 3:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 24 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Министерство иностранных дел Японии не комментирует информацию о создании территории опережающего развития (ТОР) "Курилы" на острове Шикотан, но пристально следит за действиями России на "четырех северных островах" (так в Японии называют южную часть российских Курил). Об этом в четверг сообщили ТАСС в японском внешнеполитическом ведомстве.
"Разумеется, мы в курсе. С позиции правительства мы не комментируем эту информацию о создании особой зоны в селе на Шикотане", - сказали в МИД. В то же время там отметили, что правительство Японии "пристально следит за действиями РФ на четырех северных островах, занимается сбором и анализом информации, включая касающуюся и этого вопроса".
"Мы продолжим доносить до России позицию японской стороны и ответим надлежащим образом", - добавили в дипведомстве.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 августа подписал распоряжение о создании ТОР "Курилы" в селе Малокурильское на острове Шикотан. Она будет способствовать формированию в Сахалинской области промышленного центра глубокой переработки рыбы и других водных биоресурсов. Режим ТОР обеспечит регион конкурентными преимуществами для привлечения инвесторов и реализации продукции промышленных предприятий, в том числе на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.