Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Одессе неизвестные разбили бюст маршала Жукова

Международная панорама
24 августа, 9:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, августа. /ТАСС

Инцидент произошел на пересечении проспекта маршала Жукова и улицы академика Глушко

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Неизвестные разбили ночью бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова в Одессе. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в четверг в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Сегодня ночью на место выезжала следственно-оперативная группа. Инцидент случился на пересечении проспекта маршала Жукова и улицы академика Глушко в Киевском районе Одессы", - сообщили в пресс-службе, отметив, что деталями произошедшего в настоящее время не располагают.

Смотрите также

В Харькове демонтировали бронзовый барельеф маршалу Жукову

МИД РФ: демонтаж памятной доски маршалу Жукову в Одессе вызывает сожаление

СМИ: в Одессе демонтировали закладной камень на месте памятника маршалу Жукову

Ранее в четверг СМИ сообщили, что прибывшие на место инцидента сотрудники полиции увезли разбитый бюст в служебном автомобиле.

Это уже не первый случай вандализма в отношении мемориалов Жукову в Одессе. В конце июня неизвестные демонтировали мемориальную доску Жукову, которая была установлена на одноименном проспекте в городе, а в мае вандалы испортили памятник маршалу, который был установлен в одном из скверов в микрорайоне Таирово. Тогда же коммунальные службы Одессы под давлением представителей националистических организаций демонтировали закладной камень на месте памятника Жукову на улице 25-й Чапаевской дивизии. В августе прошлого года вандалы разбили еще одну мемориальную доску маршалу, которая была установлена на одном из зданий по улице Дворянской.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2015 года подписал пакет законов о декоммунизации, среди которых закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режимов на Украине и запрете пропаганды их символики, а также законы "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" и "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке".

Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА (запрещена в РФ) и другие националистические организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Жуков, Георгий Константинович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
2
Fox: Трамп хочет ограничить выдачу виз гражданам четырех стран
3
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
6
Госдеп: США не принимали ответных мер на сокращение своего дипперсонала в РФ
7
Госдеп: США стремятся к улучшению отношений с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама