В Одессе неизвестные разбили бюст маршала Жукова

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Неизвестные разбили ночью бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова в Одессе. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в четверг в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Сегодня ночью на место выезжала следственно-оперативная группа. Инцидент случился на пересечении проспекта маршала Жукова и улицы академика Глушко в Киевском районе Одессы", - сообщили в пресс-службе, отметив, что деталями произошедшего в настоящее время не располагают.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что прибывшие на место инцидента сотрудники полиции увезли разбитый бюст в служебном автомобиле.

Это уже не первый случай вандализма в отношении мемориалов Жукову в Одессе. В конце июня неизвестные демонтировали мемориальную доску Жукову, которая была установлена на одноименном проспекте в городе, а в мае вандалы испортили памятник маршалу, который был установлен в одном из скверов в микрорайоне Таирово. Тогда же коммунальные службы Одессы под давлением представителей националистических организаций демонтировали закладной камень на месте памятника Жукову на улице 25-й Чапаевской дивизии. В августе прошлого года вандалы разбили еще одну мемориальную доску маршалу, которая была установлена на одном из зданий по улице Дворянской.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2015 года подписал пакет законов о декоммунизации, среди которых закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режимов на Украине и запрете пропаганды их символики, а также законы "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" и "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке".

Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА (запрещена в РФ) и другие националистические организации.