Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турецкий политик: референдум в Иракском Курдистане может являться поводом к войне

Международная панорама
24 августа, 14:16 UTC+3 ТАСС

Лидер Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели подчеркнул, что это голосование будет антитуркоманским и антитурецким

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 августа. Лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели считает намеченный на 25 сентября референдум о независимости Иракского Курдистана (ИК) достаточным поводом для объявления Анкарой войны Эрбилю. Соответствующие высказывания политика в четверг приводит агентство "Доган".

Смотрите также

Эрдоган: Турция предпримет меры для предотвращения создания курдского государства в Сирии

Власти Ирака считают незаконным референдум о независимости в Иракском Курдистане

Лавров: при референдуме о независимости Иракского Курдистана нужно учесть все последствия

"Необходимо знать, что этот вероятный референдум является репетицией Курдистана [создания более крупного курдского государства в регионе]. Это голосование полностью антитуркоманское и антитурецкое. Если потребуется, референдум должен стать для Турции причиной объявления войны", - убежден Бахчели.

Он указал, что на севере Ирака в регионах, которые могут войти в независимый ИК, расположены города, населенные туркоманами (близким к туркам этносу), поэтому, по мнению главы ПНД, "нужно до самого конца выступать против этого референдума".

Он также позитивно встретил "возражения Тегерана против этого незаконного референдума" в ИК. Бахчели добавил, что "ценит и работу по подготовке Турцией и Ираном совместной операции против Рабочей партии Курдистана" (признана в Турции террористической - прим. ТАСС)". Ранее факт ведения таких подготовительных работ подтвердил президент Турции Тайип Эрдоган.

ПНД является оппозиционной партией в Турции, однако уже более полугода она демонстрирует достаточно близкие с правящей Партией справедливости и развития позиции по ряду принципиальных вопросов внутренней и внешней политики.

Глава ИК Масуд Барзани заявил о намерении провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года, на 1 ноября назначены парламентские и президентские выборы. Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака, что закреплено в конституции страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Ирак Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
"Тигр"-трансформер
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
4
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
5
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
6
Путин похвалил качество продукции Рязанского кожевенного завода
7
Власти Москвы запустили в метро поезд, посвященный Дню города
Темы дня
Новости партнеров
Реклама