Турецкий политик: референдум в Иракском Курдистане может являться поводом к войне

ТАСС, 24 августа. Лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели считает намеченный на 25 сентября референдум о независимости Иракского Курдистана (ИК) достаточным поводом для объявления Анкарой войны Эрбилю. Соответствующие высказывания политика в четверг приводит агентство "Доган".

"Необходимо знать, что этот вероятный референдум является репетицией Курдистана [создания более крупного курдского государства в регионе]. Это голосование полностью антитуркоманское и антитурецкое. Если потребуется, референдум должен стать для Турции причиной объявления войны", - убежден Бахчели.

Он указал, что на севере Ирака в регионах, которые могут войти в независимый ИК, расположены города, населенные туркоманами (близким к туркам этносу), поэтому, по мнению главы ПНД, "нужно до самого конца выступать против этого референдума".

Он также позитивно встретил "возражения Тегерана против этого незаконного референдума" в ИК. Бахчели добавил, что "ценит и работу по подготовке Турцией и Ираном совместной операции против Рабочей партии Курдистана" (признана в Турции террористической - прим. ТАСС)". Ранее факт ведения таких подготовительных работ подтвердил президент Турции Тайип Эрдоган.

ПНД является оппозиционной партией в Турции, однако уже более полугода она демонстрирует достаточно близкие с правящей Партией справедливости и развития позиции по ряду принципиальных вопросов внутренней и внешней политики.

Глава ИК Масуд Барзани заявил о намерении провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года, на 1 ноября назначены парламентские и президентские выборы. Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака, что закреплено в конституции страны.