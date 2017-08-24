Власти Испании считают, что теракты в Каталонии не оказали сильного влияния на туризм

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МАДРИД, 24 августа. /ТАСС/. Власти Испании считают, что произошедшие в Каталонии теракты не оказывают значительного влияния на сферу туризма в королевстве. Об этом заявил в четверг министр экономики, промышленности и конкурентоспособности Луис де Гиндос Хурадо.
По его словам, атаки в Барселоне и Камбрильсе не оказывают большого воздействия на испанскую экономику. "С точки зрения туризма, это не влияет значительно", - сказал глава ведомства.
17 августа в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе пятерых террористов. Они также пытались осуществить теракт. Жертвами стали 15 человек.
Испания в 2016 году установила новый рекорд по числу иностранных туристов, посетивших пиренейское королевство. Как сообщила организация Frontur, которая отслеживает прибытие иностранцев, за 12 месяцев в Испании побывали 75,6 млн гостей из-за рубежа, что на 10,3% больше, чем в 2015 году. Каталония и Балеарские острова лидируют по числу заграничных туристов.