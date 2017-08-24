Спецпредставитель Госдепа по Украине Волкер удовлетворен встречей с Сурковым

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер доволен встречей с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которая состоялась 21 августа в Минске. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дождь".

"У меня тоже осталось положительное впечатление от нашей встречи. Это был серьезный и откровенный разговор. У нас были некоторые разногласия. Все было честно и открыто", - сказал он.

"Мы пришли к единому мнению о том, что статус кво не принесет ничего хорошего никому. Это плохо и для России, и для Украины, и для жителей Донбасса", - добавил он.

21 августа Сурков провел в Минске первую встречу с Волкером после его назначения. Он выразил удовлетворение состоявшейся беседой, назвав ее "полезной и конструктивной". По его словам, он и его собеседник согласились, что "текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию".