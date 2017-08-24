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Столтенберг заявил, что НАТО будет продолжать диалог с Россией

Международная панорама
24 августа, 17:59 UTC+3 РИМ РИМ 24, августа. /ТАСС

При этом Североатлантический альянс, по словам генсека, не намерен отказываться от своих обязательств по защите союзников

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Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг

© EPA/THIERRY MONASSE

РИМ, 24 августа. /ТАСС/. НАТО намерена продолжать диалог с РФ, но при полном сохранении своих обязательств по защите союзников. Об этом заявил в четверг, выступая в Римини, генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы продолжим усилия по выстраиванию диалога с РФ, но никто не должен ставить под сомнение готовность и решимость НАТО защищать своих союзников. Вся наша защита носит характер исключительно оборонительный, отличается пропорциональным подходом и прозрачностью", - сказал он.

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"Россия - самый большой и важный сосед НАТО, и альянс не ищет столкновения. После завершения холодной войны мы работали над укреплением отношений, но агрессивное поведение России подрывает европейскую безопасность", - утверждал Столтенберг.

При этом он отметил, что со своей стороны всегда верил в конструктивный диалог с РФ во имя мирного сосуществования, "согласно нормам и правилам международного сообщества". "Ключевыми являются прозрачность и предсказуемость, особенно когда нарастает напряженность. Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить ошибки и не войти в спираль развития событий, которые выходят из-под контроля", - добавил генсек.

Со своей стороны министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано в очередной раз привлек внимание к "конкретным и географически близким" опасностям и угрозам, исходящим с юга. "Неслучайно 5 сентября при командовании НАТО в Неаполе будет открыт "Центр для юга", - сообщил глава итальянского МИД.

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Персоны
Столтенберг, Йенс Альфано, Анджелино
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