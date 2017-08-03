Столтенберг считает Москву ответственной за ухудшение отношений России и Запада

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что ответственность за ухудшение отношений между Россией и Западом лежит на Москве. С таким утверждением он выступил в четверг в эфире американского телеканала CNN.

Журналист попросил Столтенберга прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, который ранее написал в Twitter, что отношения его страны с РФ "находятся на небывало и очень опасно низком уровне". Американский лидер также отметил, что благодарить за это следует Конгресс США.

Генсек Североатлантического альянса выразил несогласие с позицией Трампа. "Я не буду вмешиваться во внутренние споры в США, но я могу сказать, что, конечно, причиной тех проблем, которые у нас есть сейчас с Россией, является ее поведение", - настаивал Столтенберг. Он также заявил, что Москва якобы несет ответственность за "нарушение норм международного права" и "захват части другой страны".

По версии генсека НАТО, Москва "продолжает вести агрессивную политику, дестабилизирует восточную Украину путем применения российских сил и поддерживая сепаратистов". "Вот почему мы наблюдали ухудшение отношений между Западом, НАТО и Россией. И в этом причина того, что со стороны НАТО были приняты ответные меры - наращивание военной силы", - считает он. Столтенберг также отметил, что "в этом причина введения санкций [против РФ] США и многими европейскими союзниками по НАТО".

В среду Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. При этом он назвал данный документ ущербным, а ряд его положений - нарушающими конституцию страны. Одновременно американский лидер выразил надежду на сотрудничество с Москвой.