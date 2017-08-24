США не сомневаются, что РФ и КНР будут придерживаться санкций в отношении КНДР

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ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Американская администрация не ставит под сомнение намерение России и Китая придерживаться новых санкций, введенных в отношении КНДР Советом Безопасности ООН. Это подчеркнула в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Россия и Китай пообещали придерживаться санкций, соблюдать санкции в отношении КНДР. И мы верим [Москве и Пекину] и рассчитываем на соблюдение ими этих [санкций]. Они сказали, что будут [это делать], и у нас нет причин считать, что они не будут этого делать", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.
Комментируя решение Вашингтона применить ранее на текущей неделе односторонние ограничительные меры против еще ряда российских и китайских физических и юридических лиц по обвинениям в оказании содействия властям КНДР, Науэрт отметила, что эти действия не были нацелены на правительства в Москве и Пекине. "<...> Мы не ставим под удар какие-то конкретные правительства [в результате использования этих санкций]", - сказала дипломат.