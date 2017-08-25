СМИ: суд Таиланда выдал ордер на арест экс-премьера Йинглак Чинават за неявку в суд

В Москве и области ожидается небольшой дождь и до 21 градуса теплаМосква 25 августа, 6:40
"Известия": пункты зарядки электромобилей появятся на АЗС, парковках и у торговых центровЭкономика и бизнес 25 августа, 6:23
СМИ: суд Таиланда выдал ордер на арест экс-премьера Йинглак Чинават за неявку в судМеждународная панорама 25 августа, 6:01
Япония расширила санкционный список по КНДРМеждународная панорама 25 августа, 4:43
Тренер "Црвены Звезды": шансов победить "Краснодар" нет, если не играть с ним агрессивноСпорт 25 августа, 4:32
Шалимов остался доволен игрой "Краснодара" в обороне в матче с "Црвеной Звездой"Спорт 25 августа, 4:22
Футбольному тренеру Курбану Бердыеву исполняется 65 летСпорт 25 августа, 3:49
На голливудской Аллее славы открыли звезду Шарля АзнавураКультура 25 августа, 3:37
Белградская катастрофа: "Краснодар" впервые не вышел в групповую стадию Лиги ЕвропыСпорт 25 августа, 2:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАНГКОК, 25 августа. /ТАСС/. Коллегия Верховного суда Таиланда приняла в пятницу решение выдать ордер на арест экс-премьера Йинглак Чинават (2011-2014 годы) за неявку на оглашение вердикта по ее делу. Об этом сообщает телеканал Nation.
Около тысячи сторонников экс-премьера, обвиняемой в халатности при реализации государственной программы по выкупу риса у сельхозпроизводителей, собрались у здания Верховного суда Таиланда в ожидании судебного решения. Оглашение вердикта было намечено на 05:00 мск, однако Чинават у здания суда так и не появилась. Ее адвокаты ходатайствовали о переносе даты оглашения вердикта. Запрос защиты был отклонен, суд принял решение выдать ордер на арест Чинават, а также назначил новую дату оглашения вердикта - 27 сентября. Как сообщает телеканал, ордер может быть аннулирован, если защита представит медицинскую справку о болезни бывшего премьера.
По данным местной полиции, безопасность у здания суда в пятницу обеспечивают порядка 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В четверг Чинават призвала своих сторонников не приходить к зданию суда во избежание уличных беспорядков.
Обвинение утверждает, что ущерб государству в период с 2011 по 2014 год от действий Йинглак Чинават составил 518 млрд батов ($14,8 млрд).