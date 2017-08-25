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СМИ: суд Таиланда выдал ордер на арест экс-премьера Йинглак Чинават за неявку в суд

Международная панорама
25 августа, 6:01 дата обновления: 25 августа, 6:34 UTC+3

Оглашение вердикта по делу экс-премьера перенесено на 27 сентября

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Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават

Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават

© AP Photo/Sakchai Lalit

БАНГКОК, 25 августа. /ТАСС/. Коллегия Верховного суда Таиланда приняла в пятницу решение выдать ордер на арест экс-премьера Йинглак Чинават (2011-2014 годы) за неявку на оглашение вердикта по ее делу. Об этом сообщает телеканал Nation.

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Около тысячи сторонников экс-премьера, обвиняемой в халатности при реализации государственной программы по выкупу риса у сельхозпроизводителей, собрались у здания Верховного суда Таиланда в ожидании судебного решения. Оглашение вердикта было намечено на 05:00 мск, однако Чинават у здания суда так и не появилась. Ее адвокаты ходатайствовали о переносе даты оглашения вердикта. Запрос защиты был отклонен, суд принял решение выдать ордер на арест Чинават, а также назначил новую дату оглашения вердикта - 27 сентября. Как сообщает телеканал, ордер может быть аннулирован, если защита представит медицинскую справку о болезни бывшего премьера.

По данным местной полиции, безопасность у здания суда в пятницу обеспечивают порядка 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В четверг Чинават призвала своих сторонников не приходить к зданию суда во избежание уличных беспорядков.

Обвинение утверждает, что ущерб государству в период с 2011 по 2014 год от действий Йинглак Чинават составил 518 млрд батов ($14,8 млрд).

 

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