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Китай выразил протест в связи с новыми санкциями со стороны Японии

Международная панорама
25 августа, 11:43 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 25, августа. /ТАСС

В Токио отмечают, что эти меры направлены на ограничение импорта товаров и ресурсов из КНДР

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ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Китая выразило решительный протест в связи с расширением Японией санкционных списков по КНДР - включением в них четырех компаний из КНР. Об этом в пятницу на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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"Китай всегда всеобъемлюще исполняет решения Совбеза ООН. При этом мы выступаем против односторонних санкций, особенно затрагивающих китайские компании и граждан [КНР]", - сказала она.

"Японская сторона проигнорировала удовлетворяющую всем требованиям закона позицию Китая, мы выражаем сильное неудовлетворение и решительный протест по этому поводу, - добавила Хуа Чуньин. - Мы призываем Японию прекратить такие действия".

После расширения Японией санкционных списков, связанных с КНДР, в них находятся 72 компании и организации и более 80 физических лиц. Токио отмечает, что эти меры направлены на ограничение импорта товаров и ресурсов из КНДР, а также на снижение объемов валютных поступлений в эту страну. Последний раз Япония ужесточала санкции в отношении КНДР в конце июля.

СБ ООН 5 августа единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ею в июле двух пусков межконтинентальных баллистических ракет. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.

В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

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