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Премьер Австралии выступает против забвения английского колониального прошлого страны

Международная панорама
25 августа, 12:59 UTC+3 СИДНЕЙ августа. /Корр.ТАСС, Павел Ваничкин

В Австралии также набирает обороты дискуссия вокруг памятников британским колонизаторам

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СИДНЕЙ, 25 августа. /Корр.ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл подверг резкой критике сторонников демонтажа памятников английским мореплавателям и государственным деятелям, внесшим большой вклад в освоение Австралии. В последние дни в стране развернулась ожесточенная дискуссия, инициатором которой выступил популярный телеведущий Стэн Грант, призвавший снести стоящий в центральном сиднейском парке памятник английскому мореплавателю Джеймсу Куку. Гнев у Гранта вызывает не сам памятник, а украшающая его пьедестал надпись о том, что Кук "Открыл эту территорию. 1770". Сторонники демонтажа памятника указывают, что Австралию на самом деле открыли аборигены и что произошло это примерно за 60 тыс. лет до прибытия англичан.

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Другой горячей дискуссионной темой последних дней стало решение трех муниципалитетов в штате Виктория отказаться от празднования Дня Австралии 26 января, поскольку истоки этого праздника восходят к прибытию в Сиднейскую бухту в январе 1788 года первого британского флота и провозглашения британского суверенитета на восточном побережье континента. По мнению представителей трех муниципалитетов, необходимо изменить дату праздника, чтобы не обижать тех представителей коренного населения, для которых 26 января символизирует начало колонизации и порабощения.

"Если кому-то хочется вписать новую главу в нашу историю, или оспорить какие-то устои прошлого, то пожалуйста, делайте это", - сказал премьер-министр, беседуя в пятницу с журналистами. "Однако мы не вправе заниматься сталинистскими упражнениями по вымарыванию страниц нашего прошлого, - предупредил он. - Все эти статуи и памятники стали частью истории, и нам следует их беречь и относиться к ним с уважением. Давайте воздвигать новые монументы, объясняющие историю. У нас очень богатая история, вот почему я так решительно выступаю в защиту Дня Австралии, когда мы празднуем всю нашу историю во всем ее разнообразии и со всеми противоречиями. Мы отмечаем этот праздник как австралийцы и должны этим гордиться".

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