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СМИ: число погибших при нападении на мечеть в Кабуле превысило 20 человек

Международная панорама
25 августа, 16:44 UTC+3 ТАСС

Сотрудники сил безопасности ликвидировали всех боевиков, участвовавших в нападении

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ТАСС, 25 августа. Более 20 человек погибли, еще более 35 пострадали в пятницу при нападении на мечеть в Кабуле. Об этом сообщил со ссылкой на Министерство здравоохранения телеканал Tolo News на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось о 16 жертвах и 15 пострадавших.

Телеканал также сообщил, что сотрудники сил безопасности ликвидировали всех боевиков, участвовавших в нападении на мечеть в Кабуле. По его данным, столкновения с террористами продолжались около пяти часов.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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