Трамп раскритиковал сенатора, назвавшего его некомпетентным

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг в пятницу критике главу комитета по иностранным делам Сената Конгресса Боба Коркера (республиканец, от штата Теннесси), который ранее заявил о некомпетентности американского лидера.

"Странное заявление Боба Коркера, учитывая, что он постоянно спрашивает меня, стоит ли ему снова баллотироваться [на пост сенатора на промежуточных выборах в Конгресс] в 2018 году. В Теннесси совсем не рады [этому]!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Strange statement by Bob Corker considering that he is constantly asking me whether or not he should run again in '18. Tennessee not happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 August 2017

При этом в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что критические высказывания Коркера в отношении президента "недостойны ответа". "Я думаю, что это смехотворное и возмутительное заявление. Оно даже недостойно того, чтобы отвечать на него с этой трибуны", - сказала она на брифинге для журналистов.

Коркер ранее заявил, что Трамп пока не смог продемонстрировать "постоянство" или "какую-либо компетентность", не понимает "характера страны".

Глава Белого дома тоже уже не в первый раз критикует однопартийцев. Так, в четверг он вновь обрушился с критикой на лидеров республиканцев в Конгрессе за то, что они не смогли вовремя повысить лимит госдолга и заменить систему льготного медстрахования Obamacare.