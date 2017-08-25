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Трамп раскритиковал сенатора, назвавшего его некомпетентным

Международная панорама
25 августа, 17:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, августа. /ТАСС

Боб Коркер ранее заявил, что президент США не понимает "характера страны"

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Материал из 1 страницы
Глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса Боб Коркер

Глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса Боб Коркер

© REUTERS/Eric Thayer

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг в пятницу критике главу комитета по иностранным делам Сената Конгресса Боба Коркера (республиканец, от штата Теннесси), который ранее заявил о некомпетентности американского лидера.

"Странное заявление Боба Коркера, учитывая, что он постоянно спрашивает меня, стоит ли ему снова баллотироваться [на пост сенатора на промежуточных выборах в Конгресс] в 2018 году. В Теннесси совсем не рады [этому]!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

При этом в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что критические высказывания Коркера в отношении президента "недостойны ответа". "Я думаю, что это смехотворное и возмутительное заявление. Оно даже недостойно того, чтобы отвечать на него с этой трибуны", - сказала она на брифинге для журналистов.

Коркер ранее заявил, что Трамп пока не смог продемонстрировать "постоянство" или "какую-либо компетентность", не понимает "характера страны".

Глава Белого дома тоже уже не в первый раз критикует однопартийцев. Так, в четверг он вновь обрушился с критикой на лидеров республиканцев в Конгрессе за то, что они не смогли вовремя повысить лимит госдолга и заменить систему льготного медстрахования Obamacare.

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