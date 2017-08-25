Постпред США при ООН заподозрила Иран в сокрытии своей ядерной программы

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ООН, 25 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, в последние недели публично высказывающая сомнения в целесообразности сохранения иранской ядерной сделки, в пятницу раскритиковала Тегеран за недопуск международных инспекторов к военным объектам на территории страны. Дипломат утверждала, что Исламская Республика в прошлом скрывала свою ядерную деятельность, а также призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уделить этому вопросу максимальное внимание.
"Я доверяю МАГАТЭ, но они имеют дело со страной, которая в прошлом явно лгала и тайно проводила ядерные программы", - сказала Хейли журналистам в Нью-Йорке по прибытии из Вены, где она проводила переговоры с руководством атомного агентства. Как отметила постпред США, Иран открыто объявил о том, что не допустит инспекторов на свои военные объекты. Кроме того, она заявила о существовании в стране "множества незадеклаированных объектов", которые не прошли проверку МАГАТЭ.
По ее словам, США призывают атомное агентство "задействовать весь свой авторитет" и максимально внимательно следить за ядерной деятельностью Ирана, чтобы гарантировать соблюдение страной ядерной сделки.
Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.
16 августа постпред США при ООН поставила под сомнение значимость ядерной сделки с Ираном, заявив, что она позволяет Тегерану "держать весь мир в заложниках". В свою очередь в секретариате ООН на этой неделе призвали всех участников соглашения "сделать все возможное, чтобы сохранить и поддержать это соглашение".