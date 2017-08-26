Парламент Эквадора поддержал уголовное расследование в отношении вице-президента

Трамп официально запретил прием трансгендеров на службу ВС СШАМеждународная панорама 26 августа, 3:49
Надвигающийся на Техас ураган "Харви" усилился до четвертой категории мощностиПроисшествия 26 августа, 3:03
Слуцкий: для "Халла" было важно одержать первую "сухую" победуСпорт 26 августа, 2:21
Макгрегор оказался тяжелее Мэйуэзера в преддверии поединкаСпорт 26 августа, 1:42
Правительство Венесуэлы готовит ответ на санкции СШАМеждународная панорама 26 августа, 1:34
СМИ: КНДР произвела одновременно запуск нескольких ракетМеждународная панорама 26 августа, 1:26
СМИ: неизвестный бросил коктейль Молотова в отделение полиции в БрюсселеПроисшествия 26 августа, 0:53
"Локомотив" сыграет с "Уралом" в матче чемпионата России по футболуСпорт 26 августа, 0:32
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор проведут "бой века" по правилам боксаСпорт 26 августа, 0:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 августа. Парламент Эквадора одобрил в пятницу запрос о начале антикоррупционного расследования в отношении вице-президента страны Хорхе Гласа. Как сообщила местная газета El Comercio, "за" соответствующее решение проголосовали 128 депутатов - все присутствующие на заседании.
Согласно эквадорскому законодательству, вице-президент обладает иммунитетом, поэтому для начала уголовного расследования в его отношении требуется разрешение законодательного органа. Глас отрицает все подозрения в свой адрес. Он сам попросил парламентариев проголосовать за снятие иммунитета, чтобы получить возможность отстоять свою невиновность в суде.
3 августа прокуратура Эквадора сообщила, что начала расследование в отношении вице-президента, подозреваемого в хищении бюджетных средств. Дело связано с возможными нарушениями при подписании контракта на разработку нефтяного месторождения в 2012 году. В тот момент Глас занимал пост министра - координатора стратегических отраслей.
После этого президент Эквадора Ленин Морено подписал указ о лишении вице-президента всех полномочий. Несмотря на решение главы государства, Глас продолжил занимать этот пост. Дело в том, что в соответствии с законодательством Эквадора он может быть отправлен в отставку только в результате импичмента, объявленного парламентом.
Морено пришел к власти по итогам прошедшего в апреле второго тура президентских выборов, на которые он выдвигался вместе с Гласом. В администрации его предшественника, экс-президента Рафаэля Корреа, Глас также занимал пост вице-президента.