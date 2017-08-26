Парламент Эквадора поддержал уголовное расследование в отношении вице-президента

ТАСС, 26 августа. Парламент Эквадора одобрил в пятницу запрос о начале антикоррупционного расследования в отношении вице-президента страны Хорхе Гласа. Как сообщила местная газета El Comercio, "за" соответствующее решение проголосовали 128 депутатов - все присутствующие на заседании.

Согласно эквадорскому законодательству, вице-президент обладает иммунитетом, поэтому для начала уголовного расследования в его отношении требуется разрешение законодательного органа. Глас отрицает все подозрения в свой адрес. Он сам попросил парламентариев проголосовать за снятие иммунитета, чтобы получить возможность отстоять свою невиновность в суде.

3 августа прокуратура Эквадора сообщила, что начала расследование в отношении вице-президента, подозреваемого в хищении бюджетных средств. Дело связано с возможными нарушениями при подписании контракта на разработку нефтяного месторождения в 2012 году. В тот момент Глас занимал пост министра - координатора стратегических отраслей.

После этого президент Эквадора Ленин Морено подписал указ о лишении вице-президента всех полномочий. Несмотря на решение главы государства, Глас продолжил занимать этот пост. Дело в том, что в соответствии с законодательством Эквадора он может быть отправлен в отставку только в результате импичмента, объявленного парламентом.

Морено пришел к власти по итогам прошедшего в апреле второго тура президентских выборов, на которые он выдвигался вместе с Гласом. В администрации его предшественника, экс-президента Рафаэля Корреа, Глас также занимал пост вице-президента.