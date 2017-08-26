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Абэ после ракетных пусков КНДР распорядился быть готовыми к любой ситуации

Международная панорама
26 августа, 3:21 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 26, августа. /ТАСС

Вместе с тем, по словам генсека кабинета министров Ёсихидэ Суги, японское правительство не зафиксировало падение ракет в исключительной экономической зоне страны

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ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после ракетных пусков КНДР распорядился, чтобы правительство и все соответствующие ведомства и структуры были бдительны и готовы к любому развитию событий, чтобы защитить жизнь и имущество граждан. Об этом заявил журналистам в субботу генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Премьер-министр распорядился поддерживать высокий уровень бдительности и наблюдения, а также занять положение, при котором можно было бы отреагировать на любую ситуацию", - сказал он. Это стандартная процедура в случае ракетных пусков КНДР.

Вместе с тем, по словам Суги, японское правительство не зафиксировало падение северокорейских ракет в исключительной экономической зоне Японии. Ракетные пуски КНДР, отметил он, не представляли непосредственной угрозы безопасности страны.

Ранее представитель Тихоокеанского командования ВС США сообщил ТАСС, что американские военные зафиксировали в КНДР запуск трех ракет малой дальности. По их данным, одна из них взорвалась практически сразу после запуска.

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Персоны
Абэ, Синдзо
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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