Вандалы осквернили памятник капитану Куку и другие монументы в центре Сиднея

СИДНЕЙ, 26 августа. /ТАСС/. Вандалы осквернили минувшей ночью несколько монументов в центре Сиднея, в том числе памятник английскому мореплавателю Джеймсу Куку. Об этом сообщила в субботу представитель полиции штата Новый Южный Уэльс.

"Полиция ведет расследование ряда инцидентов со злонамеренным причинением ущерба, которые, как представляется, произошли минувшей ночью с 02:00 до 03:00", - уточнила она.

По данным СМИ, неизвестные с помощью аэрозольной краски нанесли на пьедестал памятника Джеймсу Куку в Гайд-парке надписи: "Поменяйте дату" и "Нечего гордиться геноцидом". От рук вандалов аналогичным образом пострадали также памятник Лаклану Маккуори, который в начале XIX века был губернатором британской колонии Новый Южный Уэльс, мемориал АНЗАК (Австралийско-новозеландский армейский корпус, который принимал участие в Первой мировой войне) и ряд других памятников в центре крупнейшего австралийского города.

В последние дни в Австралии развернулась ожесточенная дискуссия, инициатором которой выступил телеведущий Стэн Грант, призвавший снести стоящий в сиднейском Гайд-парке памятник Джеймсу Куку. Гнев у Гранта вызывает не сам памятник, а украшающая его пьедестал надпись о том, что Кук "Открыл эту территорию. 1770". Сторонники демонтажа памятника указывают, что Австралию на самом деле открыли аборигены и что произошло это примерно за 60 тысяч лет до прибытия англичан.

Другой дискуссионной темой последнего времени стало решение властей трех муниципалитетов в штате Виктория отказаться от празднования Дня Австралии 26 января, поскольку истоки этого праздника восходят к прибытию в Сиднейскую бухту в январе 1788 года первого британского флота и провозглашения британского суверенитета на восточном побережье континента. По мнению властей трех муниципалитетов, необходимо изменить дату праздника, чтобы не обижать тех представителей коренного населения, для которых 26 января символизирует начало колонизации и порабощения.

Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл подверг резкой критике сторонников демонтажа памятников англичанам, внесшим большой вклад в освоение Австралии, и активистов кампании по переносу даты празднования Дня Австралии.

"Если кому-то хочется вписать новую главу в нашу историю, или оспорить какие-то устои прошлого, то пожалуйста, делайте это", - сказал премьер-министр, беседуя в пятницу с журналистами. "Однако мы не вправе заниматься сталинистскими упражнениями по вымарыванию страниц нашего прошлого, - предупредил он. - Все эти статуи и памятники стали частью истории, и нам следует их беречь и относиться к ним с уважением. Давайте воздвигать новые монументы, объясняющие историю. У нас очень богатая история, вот почему я так решительно выступаю в защиту Дня Австралии, когда мы празднуем всю нашу историю во всем ее разнообразии и со всеми противоречиями".

"Мы отмечаем этот праздник как австралийцы и должны этим гордиться", - заключил премьер.