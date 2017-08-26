Премьер Сербии: Македония воздержится от голосования по вступлению Косова в ЮНЕСКО

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БЕЛГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Македония воздержится от голосования в ООН по вступлению непризнанной республики Косово в учреждение всемирной организации по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщила в субботу премьер-министр Сербии Ана Брнабич после встречи с премьером Македонии Зораном Заевым на полях саммита стран Западных Балкан в Дурресе.
"Македония останется на той же позиции, то есть будет нейтральной, если состоится голосование по вступлению Косова в ЮНЕСКО", - заявила Брнабич. Премьер также сообщила о намерении стран развивать отношения, в связи с чем Заев намерен посетить Белград с визитом в ноябре.
Попытки непризнанного Косова вступить в ЮНЕСКО вызывают резкую реакцию в Белграде. На прошлой неделе между Сербией и Македонией разгорелся крупнейший за последние годы дипломатический кризис, в результате которого весь состав сербского посольства был отозван из Скопье. Причиной демарша сербов стала информация о том, что Македония под давлением Запада не только не будет воздерживаться от голосования (как ранее было обещано Белграду на высочайшем уровне - прим. ТАСС), но еще и сама намерена вынести вопрос принятия Косова на повестку дня.
Ситуация стабилизировалась после продолжительного телефонного разговора президентов двух стран. В ходе беседы лидеры договорились решать существующие разногласия путем диалога. В результате сербские дипломаты начали возвращаться к работе в Скопье, однако посол Сербии в Македонии пока остается в Белграде.