В Венесуэле шесть преступников ликвидированы в ходе столкновения с военными

ТАСС, 27 августа. Шесть членов преступной группировки были ликвидированы венесуэльскими военными в приграничной зоне в штате Тачира. Как сообщил в субботу главнокомандующий сухопутными войсками республики Хесус Суарес Чоурио, в ходе столкновения пострадали двое военнослужащих, их жизням ничего не угрожает.

"Во время патрулирования мы столкнулись с группой, порождающей насилие, под название "Лос-Растрохос". Произошло столкновение, в результате которого шесть человек были убиты и одна гражданка задержана", - сказал Чоурио в эфире телеканала Venezuela de Televisión. В настоящее время женщина дает показания.

По словам Чоурио, военные конфисковали у членов банды боеприпасы и военную форму колумбийских ВС.

Как отметил главнокомандующий, военные патрулировали зону в рамках учений "Боливарианский суверенитет - 2017", которые начались в Венесуэле в субботу. Маневры, в которых также участвуют гражданские лица, были созваны президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро 14 августа, после того как американский лидер Дональд Трамп заявил, что не исключает вероятность военного решения конфликта в Венесуэле "в случае необходимости".