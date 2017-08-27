Кабинет Молдавии не отказался от намерения обсудить в ООН вывод российских военных

КИШИНЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Позиция правительства Молдавии по поводу просьбы включить инициативу о выводе российских военных из Приднестровья в повестку 72-й сессии ГА ООН не изменилась. Об этом заявил журналистам премьер Молдавии Павел Филип.

"Позиция, которую мы выразили на полях Организации Объединенных Наций остается прежней", - сказал Филип в ходе начавшихся торжеств в связи с отмечаемым в воскресенье в Молдавии Днем независимости.

В субботу посол Молдавии в РФ Андрей Негуца сообщил, что Кишинев в течение нескольких дней должен дать ответ на предложение Российской Федерации отказаться от этой инициативы.

Ранее в этом месяце правительство Молдавии официально обратилось к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая начнется 12 сентября. В связи с этим в пятницу Негуца был вызван в МИД РФ.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил эту инициативу правительства. В пятницу в МИД республики уточнили, что речь идет не о российских миротворцах, а о военных РФ, которые не входят в состав миротворческой миссии.